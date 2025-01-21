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東南亞常見邦克列酸中毒案現蹤台灣 專家指和1文化有關

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導

去年發生的寶林茶室食物中毒案，6名死者死因為「邦克列酸中毒」，是員工未冰存粿條、且多次混裝新、舊粿條釀重大食安事件，專家指出，過往常發生在東南亞的事件，反映了台灣飲食文化的變遷，和新住民、移工帶來又酸又辣的菜系，彼此飲食交流有關，對於這類事件的防範，還是要建立好的食安概念，並成為餐飲文化。

寶林茶室A13店食物中毒案，台北地檢署調查共有33人食用「馳名炒粿條、寶林滑蛋河」食物中毒，其中6人不幸死亡，經相驗解剖查出死因為「邦克列酸中毒」，有毒食品為粿條，並查出邦克列酸毒素產生環境為「悶熱潮濕，且溫度升溫後降溫」， 粿條外包裝保存方式為，「常溫保存（開封後請立即冷藏保存）」，在常溫運送未開封粿條不會受汙染，寶林員工未冰存粿條、且多次混裝新、舊粿條釀重大食安事件。

財團法人食品工業發展研究所所長廖啟成表示，微生物的生長取決於溫度、濕度與時間等，如果缺乏良好的冷藏環境、高溫又潮濕，就容易腐敗，以邦克列酸食物中毒來說，過去最常見於玉米發酵料理，但在台灣原本的飲食文化，並沒有這樣的料理方式，這次可能就是符合了某個菌種的腐敗條件。

邦克列酸食物中毒案件，過去常見於東南亞地區，廖啟成指出，這個事件反映了台灣飲食文化的變遷，從早期相對清淡的飲食，後來開始出現川菜、浙江菜、廣東料理等，1980年代麥當勞帶進速食文化，發現餐飲業也可以做品管，後來開始有較多的東南亞外籍配偶與移工，大量又酸又辣的口味跟食材開始出現在台灣。

廖啟成說，飲食文化、烹調方式不同，有些食材到了台灣會發展出不同的料理方式，長期下來有些隱藏的食品安全會被過濾掉，未來如果要避免再發生這類食安事件，建立好的食安文化是很重要的，要把正確的食安概念變成習慣，例如餐飲業操作人員戴口罩，餐飲業的烹飪人員，要用煮給家人的方式煮給餐廳的客人。

寶林茶室A13店廚房粿條常溫放置。記者蕭雅娟／翻攝
寶林茶室A13店廚房粿條常溫放置。記者蕭雅娟／翻攝

寶林茶室 東南亞 移工 邦克列酸 食安 食物中毒

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