獨／寶林茶室查毒素關鍵人物…他把檢體送法醫研究所

寶林茶室食物中毒案，台北地檢署今偵結起訴負責人黎仿軒、周姓主廚等5人。該案爆發時，一度無法查出關鍵原因，後來被檢出是「邦克列酸」的關鍵原因，在於北市衛生局前局長、台大醫院家醫科醫師陳彥元當時將剩餘的環境、生物檢體交給台大法醫研究所。

北市府去年3月24日接獲新北市衛生局通報疑似食物中毒個案後，第一時間前往寶林茶室稽查，因現場已無食餘殘留，當場採集環境及生物跡證，包含2個刀具、1個砧板及手部生物跡證，其中胡姓代班廚師手部驗出邦克列酸。

陳彥元3月30日得知台大法醫所實驗室採購到標準品，立刻聯繫所長翁德怡，盼能協助檢驗，但台大須建立作業流程跟精準度，對方承諾愈快配合愈好，直到4月1日晚間8點，翁德怡直接聯繫檢出陽性，衛生局也立刻通知檢警。

陳彥元今天表示，檢察官偵結起訴，時序流程表等相關內容整理相當完整，這也是過去台北市政府衛生局及食藥署、疾管署、許多專家學者通力合作，才有辦法將整個環境故事建構起來。現在回頭來看，當時包含環境、生物等檢體採集都是完整的，才會有機會在廚師手部找到邦克列酸。

他說，衛生局稽查員在第一線採集檢體很重要，如果稽查員端未落實既有的專業流程，後續調查結果都是枉然，當時稽查員面臨強大壓力，仍按部就班完成該做的事情，如今破案也應肯定衛生局稽查員的表現。陳彥元提及當時衛生局做完常規的病毒檢驗並未查出肇因，加上外界當時提及唐菖蒲伯克氏菌、傷病受害人的體內都有驗到邦克列酸，「大家都受過科學訓練」，因此他懷疑唯一沒驗過邦克列酸的環境、人體共4個檢體，是否有邦克列酸的可能。

陳彥元表示，當時謝謝台大醫學院、台大醫院有如此檢驗能量，將原本要作為細菌培養的檢體，拿來檢驗有無邦克列酸。除了他靈光一閃的想法、衛生局等各單位通力合作、學術機構檢驗量能的全力協助，最後更有賴睿智檢察官將故事兜起來、找出可能的因果關係，並於今日起訴。

他說，檢方如今已經起訴，代表各界在蒐證端的合作有所成果，可讓當時受害人及眾多家屬們有所欣慰，當然起訴到判決仍有一段長路，至少市府補償、檢方起訴均認定他們確實受到傷害，相關人應負起責任。

另外，陳彥元去年建議中央將「邦克列酸」納入常規毒物檢驗，衛福部也已列入。他說，北市曾發生邦克列酸致死案，風險相較其他縣市多一些，因為極少見的邦克列酸造成台灣首次食物中毒罕見死亡事件，且是醫療圈盡全力救治都沒辦法成功的迅速死亡狀況「在專業上，雖然它的機率很小，但是一發生都是重大死亡傷害，因此有納入的理由。」