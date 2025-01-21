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影／手機掉在台74快速道路上 2大重機騎士下車徒步尋找吃罰單

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市鄭姓與蔡姓大型重機騎士日前晚間騎車行經台74線快速道路烏日段時，蔡的手機突然從口袋掉落。兩人竟走上74線沿途步行尋找，讓其他駕駛人嚇壞。兩人手機後來雖找回了，未釀其他事故。但因兩人已違反道路交通管理處罰條例第33條第4項不得行駛或進入快速道路的規定，因此被開單舉發，可處3千元以上6千元以下罰鍰。

警方說，烏日派出所警員林曉薇、林冠宇於16日晚上10時28分據報，指有兩個人在台74線快速道路上行走，請警方處理。於是趕緊沿線搜尋2人，終於在2.2K處往彰化方向發現兩人身著深色衣服，沿著燈光昏暗的快速道路中央分隔島旁行走。當時往來車輛呼嘯而過，險象環生。員警趕緊攔阻兩人，並引導他們至路肩。

據了解，鄭、蔡二人在台中訪友結束後，各自騎乘大重機返回彰化住處。蔡在台74線甲平面道路0.5公里處發現手機疑似掉落在原本行經路線，於是兩人把機車停在下匝道前的槽化線上，並沿途尋找，他們找了約3公里，最終找回手機，手機已被車輛輾破。

員警護送兩人下匝道，並表示切勿冒險自行撿拾遺落物，以免造成自身及其他來往車輛安全疑慮。另並依道路交通管理處罰條例第33條第4項開單舉發。

2名男子對於行走在快速道路搜尋手機的危險行為感到十分抱歉，對於員警熱心協助並護送返回機車停車處感到非常感謝。

警方呼籲，開車或騎車行駛於道路時，應檢查隨身及隨車放置的物品有無鬆脫、不穩等易掉落情形，若掉落於如快速道路等車輛行駛快速之道路，切勿冒險自行撿拾遺落物。若有需要找回，可以通報警方或道路相關單位前往，避免造成自身及其他來往車輛安全疑慮。

台中市鄭姓與蔡姓重機騎士走上74線沿途步行尋找手機，讓其他駕駛人嚇。圖／民眾提供
台中市鄭姓與蔡姓重機騎士走上74線沿途步行尋找手機，讓其他駕駛人嚇。圖／民眾提供
台中市鄭姓與蔡姓重機騎士走上74線沿途步行尋找手機，讓其他駕駛人嚇。圖／民眾提供
台中市鄭姓與蔡姓重機騎士走上74線沿途步行尋找手機，讓其他駕駛人嚇。圖／民眾提供

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