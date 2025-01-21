影／桃園民宅藏天九牌賭場 警鋸門攻堅逮70人、近30萬賭資

桃園市劉姓男子在平鎮區某民宅經營天九牌職業賭場，警方日前接獲情資展開調查，監控多日見時機成熟，於前日凌晨破門攻堅，現場逮捕劉男及69名賭客，並查扣籌碼1244張、賭資及抽頭金共新台幣29萬8800元。劉男依賭博罪送辦，賭客則依違反社會秩序維護法裁處。

桃園市警察局日前接獲情資，指稱桃園市平鎮區某民宅涉嫌經營天九牌職業賭場，桃園市警局督察室經多日觀察蒐證，掌握明確相關事證，19日凌晨0時37分許見時機成熟，調集保安警察大隊及平鎮分局警力，持桃園地方法院核發之搜索票進行查緝，保安警察大隊霹靂小組現場破門攻堅，一舉查獲負責人及賭客共70人。