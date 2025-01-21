高雄居家照護計程車出車禍 5老人受傷送醫
高雄市接送居家照護老人就醫的計程車今天上午在去醫院途中出車禍，撞上陸橋護欄，車上5名老人家受傷送醫，司機無恙，確實肇事原因由警方調查。
據了解，計程車司機毛姓男子（63歲）駕駛9人座計程車，接5名70歲左右的5名老人，要到高雄長庚醫院就醫，今天上午10時35分，行經高雄市大寮區光明路三段，疑要轉向松寮路橋，不料撞及陸橋護欄，車頭損毀。
由於撞擊力不小，車上5名老人家又都是接受居家照護的老人，因為向居家照護單位合約計程車行預約搭車，才由毛姓司機一起接送。5名老人在車禍時，在車內擦挫傷傷。
警、消據報發生車禍，經消防局派遣救護車送醫。毛姓司機未受傷，經警方酒測，無酒精反應。確實肇事原因由警方調查中。
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