台南婦人疑失智迷路徘徊台中土地公廟旁 警助她返家
台南一名60歲林姓婦人疑似失智，去年和家人吵架後離家，日前在台中市大雅區一座土地公廟附近徘徊，員警獲報處理，聯絡上她丈夫，連夜帶回家，家人總算鬆了一口氣，可安心過年。
大雅警分局大雅派出所警員陳晧程、林婉淳1月18日晚上巡邏時，接獲民眾報案，大雅區平和路附近有一名婦人在土地公廟徘徊，需要警方協助。
員警到場，發現婦人疑似失智，穿單薄衣物在廟旁椅子上休息，當天氣溫低，員警上前關心，透過婦人身上的證件確認身分，她住台南市安定區，因與家人起口角，去年底就離家未歸，家人通報失蹤協尋。
員警先將她回派出所休息，提供熱茶供她暖身，通知住台南的家屬將人帶回；大雅分局表示，114年加強重要節日安全維護工作已開始，期間提供「協助維護民眾存、提款安全服務」等措施。
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