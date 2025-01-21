龍洞攀岩場小徑見白骨 岩友助失蹤男「回家」 死因待查
新北市龍洞岩攀岩場附近，有人在小徑旁發現白骨。警方昨前往採證，因為死者遺物中有李姓男子的健保卡，已聯繫家屬指認。警方報請檢察官及法醫檢驗，死者身分及死因尚待進一步比對調查。
這具白骨是台灣戶外攀岩協會接獲岩友回報後報警，協會今在網站說明事件經過，18日有岩友通報，在大禮堂小徑旁的草叢中，發現可疑骨骸，由於不確定是人骨或獸骨，所以不知該如何處理。
協會幹部報案後，原本相約19日到場確認，但因下雨不利作業，順延到20日上午，3名協會幹部會同員警前往現場，警方初步確認是疑似人類肋骨與骨盆，並找到背包等物品，緊急通報鑑識人員到場勘驗，現場未見打鬥痕跡。
協會說，員警在現場除了發現肋骨與骨盆骨骸，又在周邊草叢尋獲顱骨與四肢骨骸，並找到健保卡等遺物，警方馬上與家屬聯繫，安排指認相關物品，檢方今天相驗，透過眾人努力，協助死者遺骸「回家」。
警方初步判定死者死亡時間超過一個月，現場有40多歲李姓男子的健保卡，家人先前已向警方通報失蹤。警方已報請基隆地檢署檢察官及法醫相驗，死者死因及身分仍需進一步鑑定。
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