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11男組車手團 高雄林園提詐款案暴增5倍
高雄市林園區陳姓男子召集當地10名男子，組車手團涉嫌為詐騙集團提領詐款，致林園區提領詐款案件突增至少5倍。警方逮捕這群人，並搜出槍械及爆裂物，依詐欺等罪嫌移送法辦。
警方調查，陳姓男子（28歲）曾涉及毒品、詐欺案，去年11月，他邀集同住高雄林園區的林姓（27歲）、郭姓（26歲）、余姓（23歲）等10名男子，涉嫌為詐團提領詐款。由於他們為詐團提現，去年11月至12月，在林園區遭提走詐款案件，由每周近20筆突增至每周100多筆。
據了解，去年11月下旬至12月1個月多間，約有50人分別因接到中獎訊息、解除分期付款簡訊誤入詐團圈套，匯款至人頭帳戶，再由陳指揮車手提領詐騙，受騙人損失共約800萬元。
高雄市刑警大隊偵四隊追查出陳等人涉案，1月13日在林園區東林西路陳男所租的透天樓房，逮捕陳等人到案，並在屋內搜出空氣槍3把、土製爆裂物1枚、提款卡、及詐款5萬餘元和些許安非他命。經警方鑑識，這枚爆裂物含鐵片，林姓男子自稱他買來防身。
全案經警方依詐欺、洗錢防制法、毒品危害防制條例等罪嫌移送雄檢，檢察官聲押其中7人獲准，其餘1萬元至3萬元交保或請回。
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