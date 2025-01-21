獨／台中19歲姐弟戀…女找人討債 前男友失控釀1死1傷

台中洪姓男子和大19歲的李姓女友分手後，李女為討要交往時給的10多萬元、金飾，透過鄭姓、高姓男子上門討債，洪男卻失控揮刀猛刺，釀鄭、高雙雙中刀倒臥血泊，最終高慘遭刺死、鄭也重傷；檢方依殺人、殺人未遂罪嫌起訴洪。

檢警調查，洪男（32歲）和李女（51歲）曾交往2年多，直到2024年9月中秋節前後分手，李女認為洪男應該要還她之前送的10多萬元及金飾，就透過網友找到鄭姓男子負責出面討債。

鄭男去年9月23日再聯絡高姓友人陪同，當天一早6點多就開車出門抵達洪男位於霧峰區自強路住家，2人一到場就搭電梯上樓敲門，並等洪男應門後隨即入內表示要討債。

未料3人馬上就起肢體衝突，洪男激動下從櫃子中抽出1把20幾公分的料理刀，直接朝鄭、高的身體揮砍、刺擊，2人都中刀鮮血淋漓，但仍忍痛合力將洪男壓制在地後，再雙雙沿著樓梯逃往1樓。

但鄭、高因身中多刀失血過多，2人都體力不支倒在1樓大廳，有房客目睹嚇壞報案，送醫後鄭男包括頭皮、左肩及耳朵都有2到9公分刀傷並撿回一命，高男則因為胸口、肩頸刀傷傷及動脈大量出血，急救後仍不治。