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苗警破獲首起非法虛擬貨幣交易 假幣商遭法院裁定羈押
苗栗縣一名李姓婦人去年12月間遇到「假交友投資虛擬貨幣」騙局，挨詐285萬元後，還被慫恿以房屋抵押借款繼續投資；全案警方近日偵破逮捕2嫌，其中賴姓男子遭法院裁定羈押禁見，這也是苗栗境內破獲的首起非法虛擬貨幣交易案。
通霄警分局指出，家住苑裡的李姓婦人，上月陸續以285萬元向非法幣商購買虛擬貨幣轉入詐騙集團錢包，詎料詐騙集團食髓知味，明知被害人已無現金存款還慫恿她以房屋抵押借款繼續投資，全案由專案小組報請苗栗地檢署檢察官石東超指揮偵辦。
專案小組近日循線拘捕開車前來交易的2名非法幣商，現場查扣作案用手機、虛擬貨幣USDT(泰達幣)2萬8000顆、現金101萬、點鈔機等贓證物，更在車內查獲二級毒品安非他命。
賴姓主嫌自稱是幣商，但卻未依法登記提供虛擬資產服務，對於相關法令及虛擬貨幣交易常識也一知半解，警方偵訊後將他依違反刑法詐欺罪、洗錢防制法、毒品危害防制條例等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，後經苗栗地方法院裁定羈押禁見，全案將持續追查詐騙集團其他成員。
警方也再次呼籲對於不合理的高報酬投資，應謹慎多方求證，如有發現可疑或不法情事，請即向警察機關或撥打110、165反詐騙專線檢舉或報案。
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