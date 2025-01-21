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高鐵左營站老翁內急翻越端牆門尿尿 鐵警依鐵路法查辦

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高鐵左營站發生民眾與站務人員糾紛，鐵路警察據報趕去排解，才得悉與站務人員糾紛的老翁，原來是翻越端牆門便溺。鐵警高雄分局今天表示，將依鐵路法查處。

鐵路警察局高雄分局今天表示，1月19日凌晨零時許，接獲高鐵左營站站務人員通報發生糾紛，立即派員到場查處，得悉薛姓老翁（75歲）進入月台後，與站務人員發生糾紛。

據旁人錄影貼網內容，當時薛姓老翁情緒激動，指著站務人員質問他犯什麼法，員警試著排解。鐵警高雄分局左營分駐所了解，老翁因一時內急，翻越端牆門便溺，高鐵左營站保全員發現，馬上趕去制止，並通報高鐵左營站方和警方。

警方表示，全案將依鐵路法辦理，依鐵路法第71條第7款規定，於車廂或站區隨地吐痰、檳榔汁、拋棄紙屑、任意張貼物品或其他未經允許書寫、汙穢車廂、站區或路線設備的行為，可處1500元至7500元罰鍰。

老翁（左二）指著高鐵左營站人員，質問他犯什麼法。圖／擷取自threads／mmafighter
老翁（左二）指著高鐵左營站人員，質問他犯什麼法。圖／擷取自threads／mmafighter

車廂 高鐵

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