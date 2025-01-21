保險理專偕5保戶詐保2389萬 獲利千萬「豪奢並頻繁」出入酒店

32歲楊姓男子在台灣人壽保險公司擔任保險理賠專員時，與陳姓等5名保戶合作，以不實事故損害詐領保費2389萬餘元，台灣人壽內部稽核發現異狀報警處理，士林地檢偵結認定楊等6人涉嫌詐欺取財等罪，依法起訴。

起訴指出，案發時台灣人壽為達成「20分鐘快速理賠給付作業」，允許保險理賠專員輪值受理理賠案件，例外由審查人員開案、給予保險理專一定授權額度，當一般意外傷害事故、一般疾病住院治療等作業，理賠金額不超過授權額度時，可由同一保險理專審核，且請款時僅須由覆核人員確認給付金額及對象後即可簽核出款。

台灣人壽固然有規定理賠審核人員、覆審人員各自保管理賠作業系統帳號密碼，達到層層監督相互制衡機制，但因理賠件數過多、審核人員有職務代理人、休假人員借上班人員帳號密碼處理案件等情況，楊男便趁此機會取得黃姓等4名不知情理賠專員的系統帳號密碼，搭配台灣人壽「20分鐘快速理賠給付作業」，集收件、審核、覆核權限於一身。

楊男規避監督制衡機制後，2023年5月至2024年9月間聯手陳姓等5名保戶，分別將5人基本資料，及「因籃球運動導致韌帶斷裂」、牙齒斷裂、多種骨折、多種腫瘤、多汗症等不實事故原因輸入理賠作業系統，順利詐領共2389萬8725元，6人朋分。

台灣人壽內部稽查發現5名保護出險紀錄頻繁且異常，更進一步發現5人理賠申請皆未檢附診斷證明書、醫療收據等必要文件，卻仍核發理賠金，立刻向台北市警局南港分局報案提告，檢警旋即展開調查。

楊男等6人到案坦承合謀詐保，理賠金得手後楊男分別以6：4或7：3比例與5名保戶拆分，自己拿大分利潤；檢方另清查相關匯款紀錄，認定楊男等6人涉嫌「3人以上共同詐欺」、「詐欺取財」、「行使業務上登載不實準文書」等罪，偵結依法起訴。

雖楊男自稱陷於財務壓力，又見陳姓保戶等家人重病需要資金，所以犯案，但檢方查出，楊男個人犯罪所得1311萬2103元，作案期間卻「生活豪奢並頻繁出入酒店」，17個月內在同一酒店內消費達1328萬7330元，等於將個人不法所得全數拿到酒店消費還倒貼。