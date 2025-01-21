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影／越南籍失聯移工夫妻被攔查 員警比對照片問「怎麼長痣了？」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一對越南籍失聯移工夫妻日前在台中遇警攔查，員警比對照片後問男移工「怎麼長痣了？」其妻急幫辯稱工作曬太多太陽才長痔，員警再問髮型和體型不一樣，其妻在旁想圓謊，二人越說越心虛，最後被識破失聯移工身分，移交移民署處理。

在台中市大雅警分局實習的警專生陳首佑實習第二天，本月15日下午5時35分跟著學長執行巡邏勤務時，與潭北派出所學長警員陳昕浩、王博炫在潭子區弘文街與弘智街口查獲一對越南籍失聯移工夫妻，32歲武女與杜男。

越南籍移工向警方表示，他們都未帶任何身分證件，查證身分過程中，杜男拿出一張居留證，警員陳昕浩仔細比對並詢問杜男「照片怎麼不一樣？怎麼長痣了？」他一臉尷尬故作鎮定，武女連忙幫腔表示，他聽不懂中文，來台灣瘦很多、瘦10多公斤，長痣是因為工作曬太多太陽，是同一個人沒有問題。

警員又問「髮型也不像阿？」武女立即撥弄杜男的頭髮，心虛說這樣就一樣；警員見武女神情慌張積極辯解，要求她出示證件，武女表示證件曾經遺失過，現在不敢隨身帶，問她姓名及生日，武女支支吾吾稱自己為1996年生，詢問渠年齡需要時間換算。

盤查中兩人不停編造故事、唱雙簧，一連串不尋常舉動早已被經驗豐富的警方識破，兩人最後放棄，如實報出真實身分束手就擒。

經查，這對夫妻來台失聯2年多，全案後續依入出國及移民法移請移民署台中專勤隊處置；實習生陳首佑表示，查獲失聯移工的經驗很震撼，印象深刻，到大雅警分局實習獲益良多。

潭北派出所長簡渟哲勉勵所有警專實習生，在派出所實習期間保持多看多學多問，讓在校所學的理論與外勤實務經驗相結合，才能收穫滿滿。

台中市大雅警分局員警攔查一對越南籍移工夫妻，查出他們是失聯移工。記者游振昇／翻攝
台中市大雅警分局員警攔查一對越南籍移工夫妻，查出他們是失聯移工。記者游振昇／翻攝

失聯 實習 移工

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