快訊

小心！詐騙集團引誘LINE開1功能「銀行帳戶全盜光」 3原則別疏忽

睡覺遇地震要逃嗎？內政部揭「正確保命法」 消防署籲床邊放3物品

終結出生公民權、特赦國會暴民 盤點川普上任首日簽署哪些行政命令？

聽新聞
0:00 / 0:00

山友單攻台東凱翁大峽谷 低溫受困岩壁石縫2晚…被吊掛救下山

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

3名登山客相約去台東轆轆溫泉爬山，黃姓男子脫隊前往山友暱稱「大同電鍋」的凱翁大峽谷溯溪，豈料遇上溪水暴漲，受困峭壁石縫兩晚動彈不得，同行友人通報搜救及透過民間救難協會空拍機協助定位，今早順利由空勤直升機吊掛下山送醫。

黃姓登山客與楊姓及邱姓友人18日前往轆轆溫泉，19日上午，黃男單獨前往凱翁峽谷（大同電鍋）空拍，豈料當天溪水暴漲，黃男見狀躲入峭壁石縫，後來因水流湍急無法脫困，受困地點距離營地約有2小時路程。黃男穿白色頭盔和黑色防寒衣，身上沒有帶食物及救生衣，受困峭壁兩晚，溫度皆低於10度。

19日晚間，楊姓與邱姓友人發現黃男一直沒返回營地，搜尋未果，隔日（20日）向台東縣消防局報案協尋。

台東消防局指出，昨天下午1時49分接獲通報，立即派遣關山大隊山域專責人員前往救援，所幸中華民國山難救助協會東區搜救委員會剛好在通報地點附近訓練，他們透過空拍機找到黃男疑似受困地點，卻因凱翁大峽谷水流湍急無法接近，救援行動受阻。

考量搜救條件艱難，消防局申請直升機進行吊掛搜尋，今早空勤直升機空勘時發現黃姓登山客，黃男意識清楚。空勤總隊第三大隊第三隊指出，今天早上派遣UH-60M 型直升機執行任務，7點23分起飛，7點48分抵達，8點24分順利返回豐年機場。

黃姓男山友受困凱翁大峽谷兩晚，沒有食物，禦寒衣物也不夠，今天獲救時意識清醒，但身體有點虛弱。圖／台東縣消防局提供
黃姓男山友受困凱翁大峽谷兩晚，沒有食物，禦寒衣物也不夠，今天獲救時意識清醒，但身體有點虛弱。圖／台東縣消防局提供
黃姓男山友受困峭壁下不來，身上沒有食物，禦寒衣物也不夠。／台東消防局提供
黃姓男山友受困峭壁下不來，身上沒有食物，禦寒衣物也不夠。／台東消防局提供
凱翁峽谷位處轆轆溫泉附近，救援條件困難。／台東消防局提供
凱翁峽谷位處轆轆溫泉附近，救援條件困難。／台東消防局提供
黃姓男山友受困峭壁下不來，身上沒有食物，禦寒衣物也不夠。／台東消防局提供
黃姓男山友受困峭壁下不來，身上沒有食物，禦寒衣物也不夠。／台東消防局提供

台東 山友 直升機 空拍機

延伸閱讀

轆轆溫泉失聯登山客上午尋獲 意識清楚吊掛下山

高市特搜大隊成立納編130人 陳其邁期許提升救災量能

影／inReach裝置發出SOS信號 獨攀男由直升機吊掛救出

高雄5登山客攻溪頭山 迷走3200公尺魔保來山幸獲救

相關新聞

龍洞攀岩場小徑見白骨 岩友助失蹤男「回家」 死因待查

新北市龍洞岩攀岩場附近，有人在小徑旁發現白骨。警方昨前往採證，因為死者遺物中有李姓男子的健保卡，已聯繫家屬指認。警方報請...

獨／台中19歲姐弟戀…女找人討債 前男友失控釀1死1傷

台中洪姓男子和大19歲的李姓女友分手後，李女為討要交往時給的10多萬元、金飾，透過鄭姓、高姓男子上門討債，洪男卻失控揮刀...

「洗錢教父」涂誠文涉詐潛逃 刑事局發布查緝專刊

捲入88會館案的睿森銀樓負責人「洗錢教父」涂誠文，涉詐欺案潛逃被台北地檢署發布通緝，刑事局本月16日接獲北檢函文協請，發...

樂天桃猿隊長林立曖昧私訊遭恐嚇 桃檢說話了

世界12強棒球賽國手、樂天桃猿隊隊長、被球迷封為「低調的王者」的林立，被爆出12強賽期間與女同學的曖昧私訊，遭對方何姓前...

高雄居家照護計程車出車禍 5老人受傷送醫

高雄市接送居家照護老人就醫的計程車今天上午在去醫院途中出車禍，撞上陸橋護欄，車上5名老人家受傷送醫，司機無恙，確實肇事原...

11男組車手團 高雄林園提詐款案暴增5倍

高雄市林園區陳姓男子召集當地10名男子，組車手團涉嫌為詐騙集團提領詐款，致林園區提領詐款案件突增至少5倍。警方逮捕這群人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。