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山友單攻台東凱翁大峽谷 低溫受困岩壁石縫2晚…被吊掛救下山
3名登山客相約去台東轆轆溫泉爬山，黃姓男子脫隊前往山友暱稱「大同電鍋」的凱翁大峽谷溯溪，豈料遇上溪水暴漲，受困峭壁石縫兩晚動彈不得，同行友人通報搜救及透過民間救難協會空拍機協助定位，今早順利由空勤直升機吊掛下山送醫。
黃姓登山客與楊姓及邱姓友人18日前往轆轆溫泉，19日上午，黃男單獨前往凱翁峽谷（大同電鍋）空拍，豈料當天溪水暴漲，黃男見狀躲入峭壁石縫，後來因水流湍急無法脫困，受困地點距離營地約有2小時路程。黃男穿白色頭盔和黑色防寒衣，身上沒有帶食物及救生衣，受困峭壁兩晚，溫度皆低於10度。
19日晚間，楊姓與邱姓友人發現黃男一直沒返回營地，搜尋未果，隔日（20日）向台東縣消防局報案協尋。
台東消防局指出，昨天下午1時49分接獲通報，立即派遣關山大隊山域專責人員前往救援，所幸中華民國山難救助協會東區搜救委員會剛好在通報地點附近訓練，他們透過空拍機找到黃男疑似受困地點，卻因凱翁大峽谷水流湍急無法接近，救援行動受阻。
考量搜救條件艱難，消防局申請直升機進行吊掛搜尋，今早空勤直升機空勘時發現黃姓登山客，黃男意識清楚。空勤總隊第三大隊第三隊指出，今天早上派遣UH-60M 型直升機執行任務，7點23分起飛，7點48分抵達，8點24分順利返回豐年機場。
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