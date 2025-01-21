疑侵吞詐團贓款當街遭擄 汐止男傳訊女友求救警逮2嫌

新北市25歲范男疑因與23歲林男有債務糾紛，18日凌晨林男在汐止區橫科路遇到范男，竟將范男強押上車帶至萬里1間民宅囚禁。范男趁隙傳簡訊向陳姓女友求救。汐止警獲報循線3小時內將范男救出並逮捕林男等2人，詢後依妨害自由罪嫌送辦。

據了解，汐止分局橫科派出所18日凌晨1時許接獲陳女至所報案，表示范姓男友傳訊稱再橫科路停車場內被林男等2人押上車，帶至萬里區孝四街一帶的頂樓加蓋處控制行動。