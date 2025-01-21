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疑侵吞詐團贓款當街遭擄 汐止男傳訊女友求救警逮2嫌
新北市25歲范男疑因與23歲林男有債務糾紛，18日凌晨林男在汐止區橫科路遇到范男，竟將范男強押上車帶至萬里1間民宅囚禁。范男趁隙傳簡訊向陳姓女友求救。汐止警獲報循線3小時內將范男救出並逮捕林男等2人，詢後依妨害自由罪嫌送辦。
據了解，汐止分局橫科派出所18日凌晨1時許接獲陳女至所報案，表示范姓男友傳訊稱再橫科路停車場內被林男等2人押上車，帶至萬里區孝四街一帶的頂樓加蓋處控制行動。
警方獲報後立即趕抵萬里區陳女提供的地點救援，並同時聯繫金山分局萬里分駐所協助。警方3小時內趕抵現場將范男救出，發現他並未受傷，並逮捕林男等2人。但雙方警詢時皆避重就輕僅說是債務糾紛。警方懷疑雙方均為詐團成員，因侵吞詐騙贓款才會擄人，詢後將林男等2人依妨害自由罪嫌送辦，並將持續釐清案情。
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