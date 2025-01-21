蘆洲環堤大道Y形岔路再奪命！小貨車送年菜闖紅燈撞死上班騎士

新北市蘆洲區環堤大道與2號越堤道口日前發生1起死亡車禍。32歲蘇男駕駛小貨車行經該地時竟闖紅燈，迎面撞上對向47歲林姓騎士，林男被撞噴飛10公尺倒地。救護人員發現林男已無呼吸心跳，送醫後宣告不治。警方詢後將蘇男依過失致死送辦。

據了解，被撞慘死的林男在三重抽水站工作，18日上午7時許騎機車正要去上班，林男行經蘆洲區2號越堤道與環堤大道口時，見燈號已轉為綠燈於是持續前行，此時對向1輛由32歲蘇男駕駛的小貨車竟貪快闖紅燈，迎面撞上林男人車。林男被撞的噴飛10餘公尺後倒地，機車碎片散落一地。

警方與救護人員到場，發現被撞的林姓騎士已無呼吸心跳，立即將他送往淡水馬偕醫院急救，但林男因傷勢過重急救後仍宣告不治。

警方立即封鎖現場調查，經查肇事的蘇男在一間食品公司上班，當時駕駛小貨車欲送年菜至台中。警方初判蘇男闖紅燈釀禍，經酒測後雙方酒測值均為0，詢後將蘇男依過失致死罪嫌送辦，詳細肇責歸屬仍待釐清。