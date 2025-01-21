花蓮盜墓者偷走金屬墓門 先人「門戶洞開」後人氣炸
花蓮壽豐鄉月眉村公墓近日出現盜墓怪盜，超過5處金屬製的墳墓墓門遭竊，先人無緣無故門戶洞開，讓民眾感到很氣憤。鄉長曾淑懿得知後，立即要求人員巡查轄內5處公墓，目前只有月眉公墓墓門被偷；同時向警方報案，警方鎖定可疑人車擴大偵辦中，並調查銷贓管道，杜絕歪風。
壽豐鄉月眉公墓最近有多處墳墓墓門遭竊，月眉村長張添發獲悉後，立即通報鄉長與月眉派出所。張添發表示，近日接獲村民反映，前往墓地祭祖時發現墳墓的鐵門、鋁門、不銹鋼被偷走，初步估算超過5處墓地墓室門戶洞開，長眠先人的安寧被打擾，讓民眾相當氣憤與難過。
鄉長曾淑懿要求民政課公墓巡查員針對鄉公所轄區月眉、壽豐、溪口、吳全、水璉五大公墓擴大巡查，一旦發現公墓周邊有異相，立即向就近的轄區派出所報案，一方避免墓門遭竊取、破壞，另一方面也請警方鎖定銷贓管道，希望早日抓到竊賊。
曾淑懿昨天前往月眉公墓會勘，一眼就看出有哪些墓地的墓門被偷，墓室門戶洞開，導致先人骨灰見光，令人感到相當難過，認為竊賊太過分，破壞祖先的安寧，應該要嚴懲。
月眉派出所表示，在接獲村長通報與報案後，員警已調閱附近監視器，查看看是否有可疑車輛或人物進出，並到場拍照採證，月眉派出所也會加強巡邏，同時呼籲回收廠與村民不要收受來路不明的鐵、鋁、不鏽鋼門與物件，目前已鎖定可疑人車並擴大追查，遏止偷盜公墓物品歪風。
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