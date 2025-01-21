尖峰時刻小黃拋錨陷車陣 台南2警合力推車解燃眉之急
45歲徐姓男子昨上午9時駕駛計程車，行經和緯路5段與中華西路口，因機件故障動彈不得，停在和緯路西往東內側車道上，台南市警二分局長樂派出所員警巡邏發現，若不及時排除狀況恐導致車流回堵，便先管制交通並合力將車輛推至路邊，讓原本驚慌失措的運將鬆了一口氣。
二分局長樂派出所警員蕭閔元、蔡宛晏等人，昨上午執行巡邏勤務，在和緯路5段與中華西路口，發現1輛計程車故障停在車道上，因適逢上班尖峰時段，已影響交通。
蕭、蔡等2警發現後，先將巡邏車停在後方警戒，了解徐車輛狀況後，考量現場上班車流量較多，若不及時排除狀況，恐導致車流回堵，便先管制交通，並合力將車輛推至路邊，讓原先驚慌失措的徐不斷向警方表示「真的很不好意思，謝謝您們！」且說會聯繫修車廠人員來維修車輛，才結束這場行車驚魂記
二分局提醒，民眾平時應注意車輛保養，行車前也應檢查車輛狀況，如行駛途中遇車輛故障或拋錨，應在車後擺放警示標誌，提醒後方來車，並撥打110報案尋求協助。
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