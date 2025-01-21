快訊

屢傳有人想買蘋果西打製造商卻談不成 竟與金雞母有關

趙少康曝莊競程地震後貼文：藍白亂搞國家 老天真的怒了

MiLB／李灝宇多項數據創生涯新高 記者點名：打滿賽季將兌現天賦

影／台中男載喝醉友返家 下車吵起來抽出武士刀砍人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子在今天凌晨開車載喝醉的廖姓友人返家，抵達漢口路四段時，二人因下車地點產生口角後，在街頭衍生全武行，陳為抵抗廖，還從車內拿出一把小武士刀，造成廖左手有兩處刀傷，全案將依傷害等罪，將陳送辦。

第二警分局立人所在今天凌晨2時許獲報，北區漢口路四段上有二人互毆，警方到場調查，案發時是陳姓男子(23歲）開車載喝醉的廖姓男子（28歲）返家，行經案發地點時，二人對下車地點理解不同而吵架，衍生在街頭互毆狀況，陳為抵抗廖的攻擊，從車內拿出一把長約30公分的小武士刀，造成廖左手被刀砍傷。

警方將陳男帶回詢問後，將依傷害、槍砲等罪，移送台中地檢署偵辦。

第二警分局長鍾承志呼籲，民眾應以和平方式解決紛爭，勿讓一時衝動害人害己、年關將至，提醒民眾在過年期間避免酒後失控及不理性行為，遠離紛爭與暴力事件，共創平安祥和的節慶氛圍。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市陳姓男子在今天凌晨持刀砍傷廖姓友人，警方逮人送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子在今天凌晨持刀砍傷廖姓友人，警方逮人送辦。記者陳宏睿／翻攝

台中市 失控 酒駕

延伸閱讀

高雄前檢察官逼女證人上床判刑 證照遭廢止又佯裝律師騙9人

行車事故...北投2男當街互毆 他鑰匙圈藏尖物反遭狠踹倒地

台中市高階警官15人異動 公關室主任暫時懸缺

影／七期摩鐵包廂狹路相逢…4酒客吵架互毆全進派出所

相關新聞

12強國手林立私訊惹曖昧遭索250萬 警方證實已提告

台灣去年在世界棒球12強賽奪冠，功臣之一的樂天桃猿隊長林立最近來捲入桃色糾紛，最近傳出已婚的林立在12強比賽期間，疑與一...

蘆洲環堤大道Y形岔路再奪命！小貨車送年菜闖紅燈撞死上班騎士

新北市蘆洲區環堤大道與2號越堤道口日前發生1起死亡車禍。32歲蘇男駕駛小貨車行經該地時竟闖紅燈，迎面撞上對向47歲林姓騎...

疑侵吞詐團贓款當街遭擄 汐止男傳訊女友求救警逮2嫌

新北市25歲范男疑因與23歲林男有債務糾紛，18日凌晨林男在汐止區橫科路遇到范男，竟將范男強押上車帶至萬里1間民宅囚禁。...

花蓮盜墓者偷走金屬墓門 先人「門戶洞開」後人氣炸

花蓮壽豐鄉月眉村公墓近日出現盜墓怪盜，超過5處金屬製的墳墓墓門遭竊，先人無緣無故門戶洞開，讓民眾感到很氣憤。鄉長曾淑懿得...

尖峰時刻小黃拋錨陷車陣 台南2警合力推車解燃眉之急

45歲徐姓男子昨上午9時駕駛計程車，行經和緯路5段與中華西路口，因機件故障動彈不得，停在和緯路西往東內側車道上，台南市警...

影／台中男載喝醉友返家 下車吵起來抽出武士刀砍人

台中市陳姓男子在今天凌晨開車載喝醉的廖姓友人返家，抵達漢口路四段時，二人因下車地點產生口角後，在街頭衍生全武行，陳為抵抗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。