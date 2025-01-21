影／台中男載喝醉友返家 下車吵起來抽出武士刀砍人

台中市陳姓男子在今天凌晨開車載喝醉的廖姓友人返家，抵達漢口路四段時，二人因下車地點產生口角後，在街頭衍生全武行，陳為抵抗廖，還從車內拿出一把小武士刀，造成廖左手有兩處刀傷，全案將依傷害等罪，將陳送辦。

第二警分局立人所在今天凌晨2時許獲報，北區漢口路四段上有二人互毆，警方到場調查，案發時是陳姓男子(23歲）開車載喝醉的廖姓男子（28歲）返家，行經案發地點時，二人對下車地點理解不同而吵架，衍生在街頭互毆狀況，陳為抵抗廖的攻擊，從車內拿出一把長約30公分的小武士刀，造成廖左手被刀砍傷。

警方將陳男帶回詢問後，將依傷害、槍砲等罪，移送台中地檢署偵辦。

第二警分局長鍾承志呼籲，民眾應以和平方式解決紛爭，勿讓一時衝動害人害己、年關將至，提醒民眾在過年期間避免酒後失控及不理性行為，遠離紛爭與暴力事件，共創平安祥和的節慶氛圍。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康