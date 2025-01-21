快訊

嘉義大埔深夜大地震 西興村聯外道路坍方中斷50人受困

地牛翻身網傳高雄樓房傾斜 警消確認假照片 社群都收回

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
今天凌晨規模6.4地震後，網路社群流傳的照片，顯示遠處有樓房傾斜，警方確認沒樓房傾斜。圖/截自網路流傳照片
今天凌晨規模6.4地震後，網路社群流傳的照片，顯示遠處有樓房傾斜，警方確認沒樓房傾斜。圖/截自網路流傳照片

今天凌晨嘉義芮氏規模6.4淺層地震，網路社群警傳出1張樓房傾斜照片，地點在高雄三民區，令人吃驚。高雄警、消派員沿路查看，發現並沒照片上樓房傾斜事故。

這張照片是在今天凌晨零時17分地震不久，就在網路上散播，依照片內容，地點在高雄市三民區十全二路往十全一路拍去，遠處似乎有1棟樓房自左向右傾斜。

圖片流傳網路，令人看得心驚膽戰，但是，高雄市消防局表示並沒接獲報案，高雄市警局轄區三民一警分局也派員沿十全一、二路尋找，但是並沒發現後方傾斜。

三民一警分局員警說，可能是假照片，也可能反光造成誤會。不久，社群散播的這張照片都收回。

今天凌晨自零時17分到1時42分，已傳出10多次有感地震。至1時44分仍感受搖晃。

0121嘉義地震 地震

延伸閱讀

網傳高雄地震後十全路有歪樓還傳火警 警消：假訊息

餘震不斷 高雄甲仙區6923戶一度停電 那瑪夏區教師逃出宿舍

疑毒品糾紛起殺機 高雄男赤裸喪命 警逮1凶嫌偵辦

高雄地震 「手機叫不停」 那瑪夏區全區停電陷黑暗

相關新聞

嘉義0:17發生規模6.4地震 20縣市國家級警報

全台有感！中央氣象署發布第114007有感地震報告，嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震，震央位於嘉義縣大埔鄉，地震深度9.7公里，屬於極淺層地震。

嘉義大埔深夜大地震 西興村聯外道路坍方中斷50人受困

嘉義縣大埔鄉今天凌晨0點17分發生規模6.4地震，西興村有部分道路坍方無法通行，三角石道路有大面積石塊滑落，目前道路中斷...

台南楠西傳出房屋倒塌 3人受困 消防特搜趕往搶救中

台灣今天凌晨發生六級有感地震，目前最新消息傳出台南市楠西區民族路157巷有一棟民宅倒塌，據報3人受困（2大1小）。台南市...

春節前1周強震 南部人驚想起9年前台南維冠大樓事件

嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震，地震深度僅9.7公里，屬極淺層地震，最大震度出現在嘉義大埔為「6弱」，後續台南楠...

嘉義大埔6.4強震 民眾嚇壞：與民國53年白河地震好近

嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震，震央位於嘉義縣大埔鄉，地震深度僅9.7公里，震度全台有感，有民眾表示，嚇到腿軟，...

台南楠西地震多棟民宅損毁 82歲老太太拚命推門爬出

台南凌晨地震，因為餘震不斷，許多民眾都不敢回到屋內，民族路一位82歲林姓老太太，地震發生時大門受損，她拚了老命從門縫爬了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。