影／楠西區民宅倒塌 「夫妻+1個多月孩」獲救畫面曝光
南部凌晨12點17分發生規模6.4地震，台南楠西區民族路傳出民宅倒塌，屋頂塌陷，一度報案稱3人受困，消防局出動多個分隊趕往救援，幸好破門後，夫妻和1個多月孩子無大礙，夫妻抱著孩子走出來，都平安救出上救護車。
消防人員約1點多成功破門，只見夫妻頭部擦傷有血，從斷垣殘壁的縫隙中走出來，消防人員急問「我們破門了，可以出來了，還可以走嗎？」「孩子多大？」女子回應「1歲，不對1個多月而已」，夫妻身穿睡衣，一臉驚恐慢慢走出來。
由於南部至少連續7起有感地震，台南最大震度5級，許多民眾從睡夢中驚醒，南科園區廠商第一時間已緊急進行人員疏散，目前尚未接獲人員傷亡訊息，新建工程暫無傳出相關災情。
台南市政府今凌晨12點半三級應變中心成立，同時呼籲市民朋友注意安全，有任何狀況可撥打1999。
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