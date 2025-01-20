菲女在十分車站拍列車駛過身旁美照 張開雙手被撞受傷

1名菲律賓籍女遊客今天在新北市平溪區遊玩，站在平溪線十分車站鐵道旁張開雙手拍照時，遭列車碰撞而跌倒，頭部有外傷。消防局獲報將她送醫治療，無生命危險。鐵警表示，女遊客侵入軌道路線，將依違反鐵路法函送交通部鐵道局裁罰。

新北市消防局今天下午近5時接獲報案，十分火車站有人受傷，派遣平溪分隊前往救援，抵達時發現菲律賓籍女子頭部有3到5公分的撕裂傷，意識清楚，包紮止血後送往基隆長醫院救治，暫無生命危險。

警方初步調查，女遊客疑似站在鐵軌旁，想要拍下列車駛過身旁的畫面，但雙手張開時，伸進列車行駛範圍，被列車撞上後，重心不穩而跌倒，造成頭、胸和骨盆都有傷勢。警方蒐證調查，若女遊客有違法行為，將函送鐵道局處理。