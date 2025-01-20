影／台88高雄小貨車追撞前車 轎車撞聯結車成夾心餅乾3傷
高姓男子駕駛小貨車今晚6時52分許行經台88快速道路，疑未保持安全車距，追撞前方由胡姓男子駕駛的轎車，造成胡的車追撞前方聯結車，成夾心餅乾，車頭撞進聯結車下方凹陷。事故造成高、胡2男頭、胸挫傷，另胡男車中陳姓老翁腳遭夾傷，所幸送醫無命危險。
林園警分局調查，高姓男子（28歲）駕駛小貨車今晚6時52分許行經大寮區台88快速道路西向4.3公里處，前方車速放慢後，疑未保持安全車距，追撞前方由胡姓男子（40歲）所駕駛的自小客車，胡車往前衝撞由鄭姓男子（64歲）所駕駛的聯結車。
事故當下造成胡男轎車成夾心餅乾，車頭撞進聯結車下方，嚴重毀損，胡男頭、胸及腳部擦挫傷，車中71歲陳姓老翁腳部遭變形車體夾傷，高男的頭、胸部也有擦挫傷。
警消獲報趕抵，消防員破壞車體將胡、陳2人救出，同時將高男分別送醫急救，所幸3人均無生命危險；詳細車禍肇責由警方進一步釐清。
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