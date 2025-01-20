春安工作今晚正式啟動 侯友宜勉主動發掘弱勢邊緣人

農曆春節將至，新北警今天起展開為期15天的加強重要節日安全維護工作，新北市長侯友宜今天晚間至土城分局、消防分隊、憲兵隊、守望相助隊等單位慰問同時致贈加菜金及慰問品，並感謝警、消、憲兵與民力組織夥伴，在春節期間的奉獻與付出。

新北市警察局長廖訓誠表示，春節期間警方將加強維護金融機構安全，並預防竊案發生；在交通方面針對各大風景區、火車、高鐵、捷運、公車車站及賣場周邊之加強交通疏導，全體警員、協勤民力及友軍們都已經作好準備，滿足市民安全、交通、服務之各項需求，冀盼市民都能在優質的治安、交通環境中，歡心安度春節。