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年節重點勤務蔣萬安帶隊宣示 盼「給民眾最好的年貨」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

年節將至，警政署「加強重要節日安全維護工作」今展開，台北市政府深夜結合警政、社會、教育、衛生、消防、都發、環保、建管、商業等各局處聯合稽查，市長蔣萬安親自到中正第一分局聽取簡報，他說「平安是最好的年貨」，希望同仁「守住治安、守住年節幸福」。

蔣萬安說，治安平穩、交通順暢、民眾安心是市府重點工作，也是此次加強重要節日安全維護工作三大主軸，希望警察同仁持續打詐緝毒、維護交通狀況，「年節期間治安無假期」、「平安是最好的年貨」，年節期間警察同仁辛苦輪值，希望大家堅守崗位，守住治安、守住年節幸福；另強調，打擊犯罪絕不手軟，只要同仁依法執行，市長會做重要的後盾。

警方表示，今年加強重要節日安全維護工作從今天持續至2月3日，結合各局處力量擴大辦理聯合稽查勤務，勤務首夜選定轄內錢櫃KTV，由蔣萬安帶隊執行稽查，由於「博愛特區」屬政府機關及交通核心，勤務期間警方也將針對台北車站、各營業場所及治安要點加強巡查，嚴防酒後滋事及治安事件發生。

警方呼籲，年節期間民眾出門在外務必隨時注意自身財物，若發現可疑人士或遭竊，應立即撥打110報警，以保障財產安全。

警署加強重要節日安全維護工作首日，台北市長蔣萬安赴中正第一分局聽取工作簡報並宣示，帶隊執行聯合稽查。記者李隆揆／攝影
警署加強重要節日安全維護工作首日，台北市長蔣萬安赴中正第一分局聽取工作簡報並宣示，帶隊執行聯合稽查。記者李隆揆／攝影
警署加強重要節日安全維護工作首日，台北市長蔣萬安赴中正第一分局聽取工作簡報並宣示，帶隊執行聯合稽查。記者李隆揆／攝影
警署加強重要節日安全維護工作首日，台北市長蔣萬安赴中正第一分局聽取工作簡報並宣示，帶隊執行聯合稽查。記者李隆揆／攝影
警署加強重要節日安全維護工作首日，台北市長蔣萬安赴中正第一分局聽取工作簡報並宣示，帶隊執行聯合稽查。記者李隆揆／攝影
警署加強重要節日安全維護工作首日，台北市長蔣萬安赴中正第一分局聽取工作簡報並宣示，帶隊執行聯合稽查。記者李隆揆／攝影
警署加強重要節日安全維護工作首日，台北市長蔣萬安赴中正第一分局聽取工作簡報並宣示，帶隊執行聯合稽查。記者李隆揆／攝影
警署加強重要節日安全維護工作首日，台北市長蔣萬安赴中正第一分局聽取工作簡報並宣示，帶隊執行聯合稽查。記者李隆揆／攝影
警署加強重要節日安全維護工作首日，台北市長蔣萬安赴中正第一分局聽取工作簡報並宣示，帶隊執行聯合稽查。記者李隆揆／攝影
警署加強重要節日安全維護工作首日，台北市長蔣萬安赴中正第一分局聽取工作簡報並宣示，帶隊執行聯合稽查。記者李隆揆／攝影
警署加強重要節日安全維護工作首日，台北市長蔣萬安赴中正第一分局聽取工作簡報並宣示，帶隊執行聯合稽查。記者李隆揆／攝影
警署加強重要節日安全維護工作首日，台北市長蔣萬安赴中正第一分局聽取工作簡報並宣示，帶隊執行聯合稽查。記者李隆揆／攝影
警署加強重要節日安全維護工作首日，台北市長蔣萬安赴中正第一分局聽取工作簡報並宣示，帶隊執行聯合稽查。記者李隆揆／攝影
警署加強重要節日安全維護工作首日，台北市長蔣萬安赴中正第一分局聽取工作簡報並宣示，帶隊執行聯合稽查。記者李隆揆／攝影
警署加強重要節日安全維護工作首日，台北市長蔣萬安赴中正第一分局聽取工作簡報並宣示，帶隊執行聯合稽查。記者李隆揆／攝影
警署加強重要節日安全維護工作首日，台北市長蔣萬安赴中正第一分局聽取工作簡報並宣示，帶隊執行聯合稽查。記者李隆揆／攝影

年貨 打詐 節日 蔣萬安 警察

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