新北男自撞華江橋分隔島 稱恍神釀禍車上卻搜出喪屍煙彈

新北市海山警方今天凌晨12時許接獲報案，華江橋下橋處發生車輛自撞分隔島車禍。警方及救護人員到場，發現李姓駕駛僅臉部輕微擦傷無大礙不需送醫。李男自稱精神不濟釀禍，但警方卻在李男車內發現喪屍煙彈，詢後依公共危險及毒品罪嫌送辦。

從監視器畫面發現，李男今天凌晨12時許駕駛銀色轎車，行經華江橋板橋端下橋處時，先偏移跨越區分文化路與長江路車道的雙白線，隨後猛撞水泥分隔島，車頭當場凹陷，左前輪也嚴重變形。

警方及救護人員獲報到場，李男已自行步出車外，所幸僅臉部輕微擦傷並無大礙。李男向警方供稱因恍神才會不慎釀禍，但警方在李男車上發現2支電子煙，經檢測竟呈依托咪酯陽性反應，懷疑李男毒駕，詢後將他依公共危險及毒品罪嫌移送法辦。

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