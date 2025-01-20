「失火了、失火了」 彰縣消防局教導燒金紙釀火警這樣喊

彰化縣去年共發生9件因祭祀燒金引起火災，造成約200多萬的財產損失，彰化縣消防局呼籲民眾燒金紙要切記做到「人離火熄」用火安全原則；彰化縣環保局則建議過出祭拜時，少燒金紙，環保局紙錢集中燒清運服務從2月3日起正常運作。

彰化縣消防局表示，民眾燒金紙前，需選擇合適空曠地點，並準備水瓶、水桶或滅火器做好準備。確認周圍可燃雜物都移除，再使用專業金爐進行焚燒。過程中風速過大時，應停止燃燒並及時加蓋，以避免產生飛火波及周圍，且燒金過程中也應避免兒童靠近，結束時最好用水淋灑確認餘燼熄滅，不再復燃後才可離開現場。

消防局也提醒民眾，如果不慎因燒金紙飛火造成延燒，請立即大聲呼喊：「失火了、失火了、失火了」，讓周遭的人知道火災發生的訊息，並撥打119通報。若火勢不大，在確保自身安全的前提下，得先試著使用身邊水源或滅火器進行初期滅火，火勢若擴大請儘快離開現場。

消防局表示，或者隨著時代發展，響應環保倡議，燒金燃炮儀式也可改用以功代金、電子炮取代實火燃燒的方式來進行。