快訊

原以為進不去…拿到川普就職典禮邀請票 我立委代表團搭地鐵趕路

立院夜審預算案爆衝突！吳沛憶揪一疑點 吳春城衝上前拍桌理論

新北某公幼逼遲到童「撐牆倒立」？ 教育局稽查結果出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

「失火了、失火了」 彰縣消防局教導燒金紙釀火警這樣喊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣去年共發生9件因祭祀燒金引起火災，造成約200多萬的財產損失，彰化縣消防局呼籲民眾燒金紙要切記做到「人離火熄」用火安全原則；彰化縣環保局則建議過出祭拜時，少燒金紙，環保局紙錢集中燒清運服務從2月3日起正常運作。

彰化縣消防局表示，民眾燒金紙前，需選擇合適空曠地點，並準備水瓶、水桶或滅火器做好準備。確認周圍可燃雜物都移除，再使用專業金爐進行焚燒。過程中風速過大時，應停止燃燒並及時加蓋，以避免產生飛火波及周圍，且燒金過程中也應避免兒童靠近，結束時最好用水淋灑確認餘燼熄滅，不再復燃後才可離開現場。

消防局也提醒民眾，如果不慎因燒金紙飛火造成延燒，請立即大聲呼喊：「失火了、失火了、失火了」，讓周遭的人知道火災發生的訊息，並撥打119通報。若火勢不大，在確保自身安全的前提下，得先試著使用身邊水源或滅火器進行初期滅火，火勢若擴大請儘快離開現場。

消防局表示，或者隨著時代發展，響應環保倡議，燒金燃炮儀式也可改用以功代金、電子炮取代實火燃燒的方式來進行。

彰化縣環保局也呼籲民眾，春節期間，祭祀時少燒紙錢，環保局紙錢集中燒清運服務自年2月3日起正常運作，民眾欲清運紙錢，可洽各鄉鎮市公所清潔隊，或彰化縣環保局電話預約（04-7119356），也可以.LINE線上預約：加好友ID @158kcebh，或掃QR code輕鬆預約。

彰化縣去年共發生9件因祭祀燒金引起火災，造成約200多萬的財產損失，消防局宣導民眾燒金紙要切記做到「人離火熄」用火安全原則。圖／消防局提供
彰化縣去年共發生9件因祭祀燒金引起火災，造成約200多萬的財產損失，消防局宣導民眾燒金紙要切記做到「人離火熄」用火安全原則。圖／消防局提供
彰化縣去年共發生9件因祭祀燒金引起火災，造成約200多萬的財產損失，消防局宣導民眾燒金紙要切記做到「人離火熄」用火安全原則。圖／消防局提供
彰化縣去年共發生9件因祭祀燒金引起火災，造成約200多萬的財產損失，消防局宣導民眾燒金紙要切記做到「人離火熄」用火安全原則。圖／消防局提供
彰化縣去年共發生9件因祭祀燒金引起火災，造成約200多萬的財產損失，消防局宣導民眾燒金紙要切記做到「人離火熄」用火安全原則。圖／消防局提供
彰化縣去年共發生9件因祭祀燒金引起火災，造成約200多萬的財產損失，消防局宣導民眾燒金紙要切記做到「人離火熄」用火安全原則。圖／消防局提供
彰化縣去年共發生9件因祭祀燒金引起火災，造成約200多萬的財產損失，消防局宣導民眾燒金紙要切記做到「人離火熄」用火安全原則。圖／消防局提供
彰化縣去年共發生9件因祭祀燒金引起火災，造成約200多萬的財產損失，消防局宣導民眾燒金紙要切記做到「人離火熄」用火安全原則。圖／消防局提供

彰化 火災 環保局 金紙

延伸閱讀

到彰化縣公立收容所認養流浪犬 有2800元免費注射服務

竹市新光路巷內傳火警 滾滾濃煙狂竄幸無人受困受傷

影／高雄左營大樓火警火煙驚人 屋主女婿逃鄰居家獲救

桃園平鎮大樓失火 成功疏散600人救出15人 竟是這原因

相關新聞

竹北汽車闖紅燈撞翻2機車 肇事駕駛竟移動現場辯「只是搶黃燈」

新竹縣竹北市今天上午發生汽車闖紅燈撞翻機車事故，造成2騎士傷勢嚴重仍需住院觀察，但肇事駕駛不僅移動現場，更向前來處理的員...

台84線臨停路肩綁貨遭後車追撞 聯結車駕駛噴飛橋下命危

台南市學甲區台84線約5.1公里今下午傳出嚴重車禍，1輛半聯結車原臨停在路肩綁貨，卻不慎遭後方來不及閃避的砂石車追撞上，...

新莊街頭出現飆車族！狂叭警方猛催油門挑釁 18歲男遭逮開罰

新北市新莊區今晨出現飆車族在街頭狂飆，還對警方猛催油門挑釁，經調閱監視畫面鎖定4人，其中18歲王姓男子落網，警方依無照駕...

「失火了、失火了」 彰縣消防局教導燒金紙釀火警這樣喊

彰化縣去年共發生9件因祭祀燒金引起火災，造成約200多萬的財產損失，彰化縣消防局呼籲民眾燒金紙要切記做到「人離火熄」用火...

闖台科大實驗室偷9萬電腦設備 退休男落網稱臨時起意

台北市戴姓男子潛入國立台灣科技大學實驗室，偷走價值共9萬元的筆記型電腦等14項電腦設備，警方赴他住處拘提依竊盜罪移送，查...

僵持100分鐘！台中2少女牽手站4樓窗沿 親友勸說下解圍

台中市消防局在今天下午4時許獲報，有兩名少女手牽手，站在西區一棟民宅的4樓窗沿，民眾看得險象環生，不過派出所警員、消防隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。