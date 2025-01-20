新店自撞事故1人落跑 警意外逮竊盜通緝犯
新北市新店區寶高路昨天晚間發生自小客車自撞路邊土堆翻覆事故，車內2人自行爬出脫困，不過其中陳姓男子落跑。警方循線追查發現陳男是竊盜通緝犯，將人解送歸案。
新北市政府警察局新店分局以訊息說明，51歲陳男與60歲楊姓男子昨天到台北市文山區吃宵夜，駕駛租賃小客車行經寶高路時自撞土堆翻車。警方晚間11時53分許獲報趕抵現場，陳男已不見蹤影，僅留下楊男在場，楊男酒測值為0。
警方循線追查發現陳男曾任職保全公司，今天中午查訪找到陳男，意外發現陳男是遭士林地院發布通緝的竊盜通緝犯，疑擔心有案在身而肇事後離開現場。
陳男稱當時與楊男駕車去找楊男的朋友，因他路況不熟，中途換手給楊男駕車，沒想到發生車禍。警方詢後將陳男解送歸案。
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