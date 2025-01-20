快訊

藝人李威涉精舍命案三度到案作證 妻子首出庭意外證實已婚

台股「機器人大軍」只剩它再創新高 漲停排隊買單逾4.8萬張

下班注意！強烈大陸冷氣團來襲「9縣市下探10度」 一路冷到明上午

嘉市屠宰場冷凍倉儲起火 現場冷凍雞鴨瀰漫烤肉味

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市今天上午傳冷凍倉儲火警，消防局獲報後4分隊16車39人前往灌救，火勢在34分鐘後撲滅，沒有人員傷亡，但因倉儲內放許多冷凍雞鴨肉品，搶救出來時，已有不少被烤焦，瀰漫烤肉香，火警發生原因調查中。

嘉義市消防局表示，今天上午10點22分接報案，市區育人路一家屠宰場的冷凍倉儲火警，派遣第一大隊德安分隊、湖內分隊、第一分隊水箱車及救護車等4分隊16車39人出勤；消防隊抵達現場後，為冷凍倉儲冒煙起火燃燒，消防人員布水線搶救，10點56分火勢撲滅，期間消防員協助業者搶救多箱冷凍雞鴨肉食品出倉，但還是有不少被烤焦，現場瀰漫烤肉味。

警、消初步調查，現場為1樓挑高鐵皮倉儲，存放冷凍雞鴨肉食品，疑燃燒夾層泡棉，面積約15平方公尺，無人員傷亡。農曆年節將至，倉儲內不少冷凍雞鴨鵝被烤焦；嘉義市消防局提醒民眾，年節將近，保持警覺，預防火災，避免生命、財產和環境造成損害。

嘉義市某私人屠宰場倉儲發生火警，市消防局獲報後16車39人前往灌救。記者李宗祐／翻攝
嘉義市某私人屠宰場倉儲發生火警，市消防局獲報後16車39人前往灌救。記者李宗祐／翻攝
嘉義市某私人屠宰場倉儲發生火警，消防員協助搶救雞鴨肉品，但不少被烤焦，飄焦香味。記者李宗祐／翻攝
嘉義市某私人屠宰場倉儲發生火警，消防員協助搶救雞鴨肉品，但不少被烤焦，飄焦香味。記者李宗祐／翻攝
嘉義市某私人屠宰場倉儲發生火警，市消防局派員協助灌救。記者李宗祐／翻攝
嘉義市某私人屠宰場倉儲發生火警，市消防局派員協助灌救。記者李宗祐／翻攝

嘉義 火災

延伸閱讀

除舊布新迎新春 嘉市動員志工清理街道

北市文山區公寓火警冒濃煙 消防趕灌救…頂加起火約燃燒20平方公尺

竹市新光路巷內傳火警 滾滾濃煙狂竄幸無人受困受傷

影／高雄左營大樓火警火煙驚人 屋主女婿逃鄰居家獲救

相關新聞

竹北汽車闖紅燈撞翻2機車 肇事駕駛竟移動現場辯「只是搶黃燈」

新竹縣竹北市今天上午發生汽車闖紅燈撞翻機車事故，造成2騎士傷勢嚴重仍需住院觀察，但肇事駕駛不僅移動現場，更向前來處理的員...

台84線臨停路肩綁貨遭後車追撞 聯結車駕駛噴飛橋下命危

台南市學甲區台84線約5.1公里今下午傳出嚴重車禍，1輛半聯結車原臨停在路肩綁貨，卻不慎遭後方來不及閃避的砂石車追撞上，...

嘉市屠宰場冷凍倉儲起火 現場冷凍雞鴨瀰漫烤肉味

嘉義市今天上午傳冷凍倉儲火警，消防局獲報後4分隊16車39人前往灌救，火勢在34分鐘後撲滅，沒有人員傷亡，但因倉儲內放許...

屏東九如鄉鐵皮屋竄大火幾乎全毀 女子2樓跳下急逃生

屏東縣九如鄉九如路一段20巷附近一處鐵皮出今天下午突然竄出濃煙大火，人在二樓的女兒發現時房間都是濃煙，情急之下從2樓跳下...

影／台中保大特勤唯一女警 年貨大街驚險垂降

農曆新年將至，台中市天津路、一中街的年貨大街陸續舉辦，台中市警局長李文章也在天津路開幕活動時，上台宣導反詐觀念，另外台中...

影／計程車載客至桃機自撞分隔島 香港女乘客腦出血送ICU

桃園國際機場昨天（19日）下午5時25分發生一起計程車自撞車禍，一名由藍姓司機駕駛的計程車，載著一名香港籍女性乘客前往桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。