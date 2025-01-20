嘉市屠宰場冷凍倉儲起火 現場冷凍雞鴨瀰漫烤肉味
嘉義市今天上午傳冷凍倉儲火警，消防局獲報後4分隊16車39人前往灌救，火勢在34分鐘後撲滅，沒有人員傷亡，但因倉儲內放許多冷凍雞鴨肉品，搶救出來時，已有不少被烤焦，瀰漫烤肉香，火警發生原因調查中。
嘉義市消防局表示，今天上午10點22分接報案，市區育人路一家屠宰場的冷凍倉儲火警，派遣第一大隊德安分隊、湖內分隊、第一分隊水箱車及救護車等4分隊16車39人出勤；消防隊抵達現場後，為冷凍倉儲冒煙起火燃燒，消防人員布水線搶救，10點56分火勢撲滅，期間消防員協助業者搶救多箱冷凍雞鴨肉食品出倉，但還是有不少被烤焦，現場瀰漫烤肉味。
警、消初步調查，現場為1樓挑高鐵皮倉儲，存放冷凍雞鴨肉食品，疑燃燒夾層泡棉，面積約15平方公尺，無人員傷亡。農曆年節將至，倉儲內不少冷凍雞鴨鵝被烤焦；嘉義市消防局提醒民眾，年節將近，保持警覺，預防火災，避免生命、財產和環境造成損害。
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