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屏東九如鄉鐵皮屋竄大火幾乎全毀 女子2樓跳下急逃生

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣九如鄉一處鐵皮建築今下午突然起火竄出濃煙。記者劉星君／翻攝
屏東縣九如鄉一處鐵皮建築今下午突然起火竄出濃煙。記者劉星君／翻攝

屏東縣九如鄉九如路一段20巷附近一處鐵皮出今天下午突然竄出濃煙大火，人在二樓的女兒發現時房間都是濃煙，情急之下從2樓跳下逃生，膝蓋、手擦挫傷，現場幸無人傷亡，燃燒面積初估60坪，九如鄉公所啟動安置。

屏東縣消防局今下午2點21分接獲報案，九如鄉九如路一段20巷附近火警案件，出動九如、里港、屏東、屏二、長治、鹽埔分隊、特搜及第一大隊，共14車31人前往，14點30分抵達現場布水線搶救，14點46分火勢控制，15點4分火勢熄滅，殘火處理中。

現場是一處鐵皮建築，據了解，母親帶著女兒，兒子，一家三口加上友人共6人，該處是和朋友借住。現場放置油漆、瓦斯罐等物品。由於大火造成屋內幾乎全毀，九如鄉公所也啟動安置，找到暫時安置處所，並提供相關協助。

現場詳細起火原因仍待消防局調查釐清。

屏東縣九如鄉一處鐵皮建築今下午突然起火竄出濃煙。記者劉星君／翻攝
屏東縣九如鄉一處鐵皮建築今下午突然起火竄出濃煙。記者劉星君／翻攝
屏東縣九如鄉一處鐵皮建築今下午突然起火竄出濃煙。記者劉星君／翻攝
屏東縣九如鄉一處鐵皮建築今下午突然起火竄出濃煙。記者劉星君／翻攝
屏東縣九如鄉一處鐵皮建築今下午突然起火竄出濃煙。記者劉星君／翻攝
屏東縣九如鄉一處鐵皮建築今下午突然起火竄出濃煙。記者劉星君／翻攝

屏東縣 火災

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