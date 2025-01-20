聽新聞
0:00 / 0:00
竹北汽車闖紅燈撞翻2機車 肇事駕駛竟移動現場辯「只是搶黃燈」
新竹縣竹北市今天上午發生汽車闖紅燈撞翻機車事故，造成2騎士傷勢嚴重仍需住院觀察，但肇事駕駛不僅移動現場，更向前來處理的員警辯稱「只是搶黃燈」，不過肇事過程全被熱心民眾拍下，警方將依法對肇事駕駛開罰。
據了解，這起事故發生在今天上午10時許的竹北市福興路與縣政六路口，當時肇事的深色自小客車，由東向西行經福興路，卻在路口疑似未注意號誌已經轉為紅燈，直接高速行駛過路口，直接衝撞橫向才剛綠燈起步的2輛機車。
事故造成一名外送員全身擦挫傷，還有一名機車騎士傷勢嚴重，一度痛到昏厥倒地，目前仍在醫院觀察治療中。不過肇事駕駛事發當下，卻不是馬上停車，反而是立刻倒車，退到距離機車倒地位置數公尺後，才停車下車查看。
肇事駕駛行為全被一旁熱心民眾行車記錄器拍了下來，看到肇事駕駛移動事故現場，也覺得行為十分不妥，且現場路口號誌已經轉為紅燈，不解為何肇事駕駛仍會直接衝越路口造成事故發生。
肇事駕駛向員警辯稱沒有闖紅燈，是因為燈號轉黃燈，為了搶快，才會踩油門要闖越路口，不清楚為何會撞上騎士。不過警方調閱監視器及民眾提供行車記錄器發現，2機車都是在待轉區正常綠燈起步，因此研判可能是肇事自小客車闖紅燈釀禍。
竹北警方局將依法對汽車駕駛人處以1800元以上、5400元以下罰鍰，同時呼籲民眾，闖紅燈是違法行為，也對自身及他人生命安全構成威脅，請民眾遵守交通號誌，行經路口請減速慢行，共同維護道路安全，避免因搶快釀成無法挽回的悲劇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言