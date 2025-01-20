快訊

藝人李威涉精舍命案三度到案作證 妻子首出庭意外證實已婚

台股「機器人大軍」只剩它再創新高 漲停排隊買單逾4.8萬張

下班注意！強烈大陸冷氣團來襲「9縣市下探10度」 一路冷到明上午

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北汽車闖紅燈撞翻2機車 肇事駕駛竟移動現場辯「只是搶黃燈」

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣竹北市今天上午發生汽車闖紅燈撞翻機車事故，造成2騎士傷勢嚴重仍需住院觀察，但肇事駕駛不僅移動現場，更向前來處理的員警辯稱「只是搶黃燈」，不過肇事過程全被熱心民眾拍下，警方將依法對肇事駕駛開罰。

據了解，這起事故發生在今天上午10時許的竹北市福興路與縣政六路口，當時肇事的深色自小客車，由東向西行經福興路，卻在路口疑似未注意號誌已經轉為紅燈，直接高速行駛過路口，直接衝撞橫向才剛綠燈起步的2輛機車。

事故造成一名外送員全身擦挫傷，還有一名機車騎士傷勢嚴重，一度痛到昏厥倒地，目前仍在醫院觀察治療中。不過肇事駕駛事發當下，卻不是馬上停車，反而是立刻倒車，退到距離機車倒地位置數公尺後，才停車下車查看。

肇事駕駛行為全被一旁熱心民眾行車記錄器拍了下來，看到肇事駕駛移動事故現場，也覺得行為十分不妥，且現場路口號誌已經轉為紅燈，不解為何肇事駕駛仍會直接衝越路口造成事故發生。

肇事駕駛向員警辯稱沒有闖紅燈，是因為燈號轉黃燈，為了搶快，才會踩油門要闖越路口，不清楚為何會撞上騎士。不過警方調閱監視器及民眾提供行車記錄器發現，2機車都是在待轉區正常綠燈起步，因此研判可能是肇事自小客車闖紅燈釀禍。

竹北警方局將依法對汽車駕駛人處以1800元以上、5400元以下罰鍰，同時呼籲民眾，闖紅燈是違法行為，也對自身及他人生命安全構成威脅，請民眾遵守交通號誌，行經路口請減速慢行，共同維護道路安全，避免因搶快釀成無法挽回的悲劇。

深色自小客車闖紅燈衝撞2機車，事後卻辯稱只是搶黃燈，但違規行為早都被一旁民眾行車記錄器拍下。記者巫鴻瑋／翻攝
深色自小客車闖紅燈衝撞2機車，事後卻辯稱只是搶黃燈，但違規行為早都被一旁民眾行車記錄器拍下。記者巫鴻瑋／翻攝

竹北 車禍 闖紅燈

延伸閱讀

到底看哪個號誌？北市自行車闖紅燈遭開罰 交通局釋疑

影／台南67歲騎士闖紅燈遇警拒檢 再闖紅燈竟遭撞飛不治

影／新莊65歲婦人走斑馬線「趁剛變燈衝刺」 被撞斷腿再加罰闖紅燈

他不解雙北人寧花30分鐘搭高鐵通勤竹北 網指關鍵：犧牲父親就好

相關新聞

竹北汽車闖紅燈撞翻2機車 肇事駕駛竟移動現場辯「只是搶黃燈」

新竹縣竹北市今天上午發生汽車闖紅燈撞翻機車事故，造成2騎士傷勢嚴重仍需住院觀察，但肇事駕駛不僅移動現場，更向前來處理的員...

台84線臨停路肩綁貨遭後車追撞 聯結車駕駛噴飛橋下命危

台南市學甲區台84線約5.1公里今下午傳出嚴重車禍，1輛半聯結車原臨停在路肩綁貨，卻不慎遭後方來不及閃避的砂石車追撞上，...

嘉市屠宰場冷凍倉儲起火 現場冷凍雞鴨瀰漫烤肉味

嘉義市今天上午傳冷凍倉儲火警，消防局獲報後4分隊16車39人前往灌救，火勢在34分鐘後撲滅，沒有人員傷亡，但因倉儲內放許...

屏東九如鄉鐵皮屋竄大火幾乎全毀 女子2樓跳下急逃生

屏東縣九如鄉九如路一段20巷附近一處鐵皮出今天下午突然竄出濃煙大火，人在二樓的女兒發現時房間都是濃煙，情急之下從2樓跳下...

影／台中保大特勤唯一女警 年貨大街驚險垂降

農曆新年將至，台中市天津路、一中街的年貨大街陸續舉辦，台中市警局長李文章也在天津路開幕活動時，上台宣導反詐觀念，另外台中...

影／計程車載客至桃機自撞分隔島 香港女乘客腦出血送ICU

桃園國際機場昨天（19日）下午5時25分發生一起計程車自撞車禍，一名由藍姓司機駕駛的計程車，載著一名香港籍女性乘客前往桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。