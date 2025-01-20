影／台中保大特勤唯一女警 年貨大街驚險垂降

農曆新年將至，台中市天津路、一中街的年貨大街陸續舉辦，台中市警局長李文章也在天津路開幕活動時，上台宣導反詐觀念，另外台中市保大特勤中隊的梁姓女警，是特勤中隊唯一一名女警，在場表演驚險垂降動作，引來市民熱烈掌聲與讚聲，展現台中市警局不分男、女的紮實訓練功夫。

台中市警局保安警察大隊表示，梁姓女警是2013年特考班進入警界，已從警近10年，在保大任職也有3年多的時間，梁平時訓練認真、紮實，2020年通過特殊任務警力訓練及測驗，2022年調至保大特勤中隊服務迄今，擁有跆拳道初段證照，去年還參加基礎設施防護訓練師資培訓班通過，此次趁年貨大街活動，展示垂降攻堅的訓練動作，展現巾幗不讓鬚眉的能力。

台中市保大指出，特勤中隊平時主要執行台中市各區的巡邏勤務，在各分局或刑警大隊面臨持槍歹徒、詐騙機房或賭場隱身大樓等重大案件時，提供攀降攻堅支援，此次女警展示就是該項動作，另外特勤中隊也在重大公共活動中肩負重任，例如世界棒球經典賽（WBC）台中洲際棒球場預賽、大甲媽祖遶境等，都負責現場安全維護。