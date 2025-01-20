快訊

藝人李威涉精舍命案三度到案作證 妻子首出庭意外證實已婚

台股「機器人大軍」只剩它再創新高 漲停排隊買單逾4.8萬張

下班注意！強烈大陸冷氣團來襲「9縣市下探10度」 一路冷到明上午

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中保大特勤唯一女警 年貨大街驚險垂降

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

農曆新年將至，台中市天津路、一中街的年貨大街陸續舉辦，台中市警局長李文章也在天津路開幕活動時，上台宣導反詐觀念，另外台中市保大特勤中隊的梁姓女警，是特勤中隊唯一一名女警，在場表演驚險垂降動作，引來市民熱烈掌聲與讚聲，展現台中市警局不分男、女的紮實訓練功夫。

台中市警局保安警察大隊表示，梁姓女警是2013年特考班進入警界，已從警近10年，在保大任職也有3年多的時間，梁平時訓練認真、紮實，2020年通過特殊任務警力訓練及測驗，2022年調至保大特勤中隊服務迄今，擁有跆拳道初段證照，去年還參加基礎設施防護訓練師資培訓班通過，此次趁年貨大街活動，展示垂降攻堅的訓練動作，展現巾幗不讓鬚眉的能力。

台中市保大指出，特勤中隊平時主要執行台中市各區的巡邏勤務，在各分局或刑警大隊面臨持槍歹徒、詐騙機房或賭場隱身大樓等重大案件時，提供攀降攻堅支援，此次女警展示就是該項動作，另外特勤中隊也在重大公共活動中肩負重任，例如世界棒球經典賽（WBC）台中洲際棒球場預賽、大甲媽祖遶境等，都負責現場安全維護。

保大提醒，今天是「2025年加強重要節日安全維護工作」的首日，春節期間聚餐歡慶時，請市民遵守「餐敘飲宴、切勿酒後開車」的原則，守護自己與他人的安全；此外，防範金融詐騙切記「5不」，包括不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料，提高警覺，避免成為詐騙受害者。

農曆新年將至，台中市警局長李文章近日前往天津路年貨大街，登台宣導反詐觀念。圖／台中市警局提供
農曆新年將至，台中市警局長李文章近日前往天津路年貨大街，登台宣導反詐觀念。圖／台中市警局提供
台中市警局保大特勤中隊唯一的女警，近日在天津街年貨大街活動，表演垂降攻堅動作。圖／台中市警局提供
台中市警局保大特勤中隊唯一的女警，近日在天津街年貨大街活動，表演垂降攻堅動作。圖／台中市警局提供
台中市警局保大特勤中隊唯一的女警，近日在天津街年貨大街活動，表演垂降攻堅動作。圖／台中市警局提供
台中市警局保大特勤中隊唯一的女警，近日在天津街年貨大街活動，表演垂降攻堅動作。圖／台中市警局提供

台中市 女警 年貨大街

延伸閱讀

女團紫月光行銷台南新化年貨大街 黃偉哲當導覽

台中10歲女童報性騷…女警心疼衣著單薄 送上保暖衣物

台中市警局局長室主任涉紅白單案 檢傳喚牽動警界人事

對抗李文章霸凌？台中警務正今告局長誹謗、行政救濟討公道

相關新聞

竹北汽車闖紅燈撞翻2機車 肇事駕駛竟移動現場辯「只是搶黃燈」

新竹縣竹北市今天上午發生汽車闖紅燈撞翻機車事故，造成2騎士傷勢嚴重仍需住院觀察，但肇事駕駛不僅移動現場，更向前來處理的員...

台84線臨停路肩綁貨遭後車追撞 聯結車駕駛噴飛橋下命危

台南市學甲區台84線約5.1公里今下午傳出嚴重車禍，1輛半聯結車原臨停在路肩綁貨，卻不慎遭後方來不及閃避的砂石車追撞上，...

嘉市屠宰場冷凍倉儲起火 現場冷凍雞鴨瀰漫烤肉味

嘉義市今天上午傳冷凍倉儲火警，消防局獲報後4分隊16車39人前往灌救，火勢在34分鐘後撲滅，沒有人員傷亡，但因倉儲內放許...

屏東九如鄉鐵皮屋竄大火幾乎全毀 女子2樓跳下急逃生

屏東縣九如鄉九如路一段20巷附近一處鐵皮出今天下午突然竄出濃煙大火，人在二樓的女兒發現時房間都是濃煙，情急之下從2樓跳下...

影／台中保大特勤唯一女警 年貨大街驚險垂降

農曆新年將至，台中市天津路、一中街的年貨大街陸續舉辦，台中市警局長李文章也在天津路開幕活動時，上台宣導反詐觀念，另外台中...

影／計程車載客至桃機自撞分隔島 香港女乘客腦出血送ICU

桃園國際機場昨天（19日）下午5時25分發生一起計程車自撞車禍，一名由藍姓司機駕駛的計程車，載著一名香港籍女性乘客前往桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。