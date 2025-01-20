影／計程車載客至桃機自撞分隔島 香港女乘客腦出血送ICU

桃園國際機場昨天（19日）下午5時25分發生一起計程車自撞車禍，一名由藍姓司機駕駛的計程車，載著一名香港籍女性乘客前往桃機第一航廈出境大廳時，行駛在航站南路的計程車沒注意到車輛正朝著塔台路左彎車道前進，完全沒有減速就撞上分隔島，航警獲報後前往處理，機場消防隊也到場救援，將藍姓駕駛及香港籍旅客送往醫院急救。

航空警察局保安警察大隊第二隊副隊長林呈翰表示，昨天下午接獲通報，有一輛自航站南路往第一航廈方向行駛之計程車，在桃園國際機場塔台路彎道處直行撞擊分隔島肇事，隨即派遣交通事故處理小組處置。計程車內2人由救護車送往醫院治療，計程車藍姓駕駛酒測後酒精濃度為0.00mg/l。

林呈翰指出，該車輛並不是機場排班計程車，根據肇事車輛內部行車紀錄器顯示，藍姓駕駛抵達機場園區前就在高速公路上偏移車道數次，疑似精神不濟導致車禍發生。駕駛傷勢並無大礙，但乘客沒繫安全帶傷勢嚴重，送醫檢查後發現有腦出血情況，目前插管送加護病房觀察，待家人抵達醫院簽署文件後將開刀治療。

林呈翰也提醒用路人，2024年迄今為止，桃園機場塔台路共計有自撞3件，在此提醒用路人，進入機場道路應放慢車速，以避免類似情形再發生。