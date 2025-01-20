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台84線台南學甲段嚴重車禍 聯結車駕駛噴飛橋下命危
台南市學甲區台84線約5.1公里今下午傳出嚴重車禍，一輛全聯結車原臨停在路肩綁貨，卻不慎遭後方來不及閃避的砂石車追撞上，60歲聯結車駕駛直接噴飛摔落到台84線橋下道路，消防人員獲報趕抵現場時，駕駛頭部、左腿明顯重創OHCA，目前由救護車送往麻豆新樓急救中。
南市消防局今下午2點11分接獲報案，台84線學甲段往西約5.1公里處發生一起嚴重車禍，一輛全聯結車臨停在路肩時，疑不慎遭後方砂石車追撞，派遣5車12人前往救援。消防人員抵達時，一度未尋獲全聯結車駕駛，最後竟在橋下道路發現駕駛。
消防人員繞路而下接觸駕駛時，其頭部及左腳嚴重受創，送醫前已無呼吸心跳，送往麻豆新樓急救中，而砂石車司機僅腳部擦傷，拒絕就醫；確切詳細車禍肇事原因，後續將由學甲警分局進一步調查釐清。
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