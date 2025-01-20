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影／台中潭子追撞車禍 3車要上中彰快速道路匝道連環碰撞
台中市潭子區今天發生追撞車禍，3輛車要開上中彰快速道路時，在匝道發生連環追撞車禍，3車撞及，無人受傷，肇事原因由警方調查中。
台中市大雅警分局表示，今天上午10時28分，在潭子區復興路一段與環中東路一段路口追撞車禍，49歲彭姓女子駕駛轎車沿復興路一段左轉環中東路一段，欲開上台74線快速道路匝道，往太平方向行駛時，與前方43歲陸姓女子駕駛轎車發生碰撞。
同向後方61歲廖男駕駛小貨車因而不慎再碰撞到彭女車輛，致彭女車輛右前車頭及左後車尾受損，陸女右後車身受損，廖男右前車頭受損；警方依規定到場處置，3名駕駛經檢測均無酒精反應，已調閱相關影像以釐清案情。
大雅分局呼籲，駕駛行駛時應遵守交通規則，注意周遭狀況，轉彎時應保持安全距離，減速慢行，避免事故發生。
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