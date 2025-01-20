影／斑馬線走得好好的 台中南屯市民遭左轉車撞飛
台中市陳姓男子在17日下午步行經過南屯路二段的行人穿越道，未料還沒走到斑馬線中央時，即遭廖姓女子開車左轉撞上，當場將陳男撞飛，造成陳全身有多處擦挫傷，警方獲報到場調查，廖女辯稱「完全沒看到人」，初判是廖女左轉未禮讓行人先行釀禍，詳細肇事原因待後續釐清。
經查，廖姓女子（54歲）在17日下午2時許，開車沿南屯區南屯路二段欲左轉東興路一段，當時陳姓男子（35歲）步行走南屯路二段的行人穿越道，未料斑馬線還沒走一半，即遭廖女撞上，當場把陳男撞飛到路面上，造成多處手腳擦挫傷。
警方獲報到場，廖女沒有酒精濃度，陳男就醫後無大礙，廖女辯稱，當時她是綠燈左轉，左轉時「完全沒有看到人」，全案詳細肇事原因，將有待交大事故組後續釐清，初判是廖女未依規定暫停禮讓行人優先通行釀禍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言