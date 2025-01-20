影／斑馬線走得好好的 台中南屯市民遭左轉車撞飛

台中市陳姓男子在17日下午步行經過南屯路二段的行人穿越道，未料還沒走到斑馬線中央時，即遭廖姓女子開車左轉撞上，當場將陳男撞飛，造成陳全身有多處擦挫傷，警方獲報到場調查，廖女辯稱「完全沒看到人」，初判是廖女左轉未禮讓行人先行釀禍，詳細肇事原因待後續釐清。

經查，廖姓女子（54歲）在17日下午2時許，開車沿南屯區南屯路二段欲左轉東興路一段，當時陳姓男子（35歲）步行走南屯路二段的行人穿越道，未料斑馬線還沒走一半，即遭廖女撞上，當場把陳男撞飛到路面上，造成多處手腳擦挫傷。