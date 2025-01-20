影／斑馬線走得好好的 台中南屯市民遭左轉車撞飛

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子在17日下午步行經過南屯路二段的行人穿越道，未料還沒走到斑馬線中央時，即遭廖姓女子開車左轉撞上，當場將陳男撞飛，造成陳全身有多處擦挫傷，警方獲報到場調查，廖女辯稱「完全沒看到人」，初判是廖女左轉未禮讓行人先行釀禍，詳細肇事原因待後續釐清。

經查，廖姓女子（54歲）在17日下午2時許，開車沿南屯區南屯路二段欲左轉東興路一段，當時陳姓男子（35歲）步行走南屯路二段的行人穿越道，未料斑馬線還沒走一半，即遭廖女撞上，當場把陳男撞飛到路面上，造成多處手腳擦挫傷。

警方獲報到場，廖女沒有酒精濃度，陳男就醫後無大礙，廖女辯稱，當時她是綠燈左轉，左轉時「完全沒有看到人」，全案詳細肇事原因，將有待交大事故組後續釐清，初判是廖女未依規定暫停禮讓行人優先通行釀禍。

台中市廖姓女子17日開車行經南屯區時，撞上走在斑馬線的陳姓行人。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓女子17日開車行經南屯區時，撞上走在斑馬線的陳姓行人。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓女子17日開車行經南屯區時，撞上走在斑馬線的陳姓行人。圖／摘自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
台中市廖姓女子17日開車行經南屯區時，撞上走在斑馬線的陳姓行人。圖／摘自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

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