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中壢工業區工廠工地爆衝突 工人1傷1機車損毀
桃園市中壢工業區一家工廠工地爆發打架糾紛，45歲高姓男子與35歲陳姓男子兩人昨天下午在工廠的工地中遇上，疑似爆發口角糾紛，兩人憤而動手打架，高男打傷陳男、毀損陳男機車，警方今天上午表示，警方快打火速趕到制止，兩人衝突後卻未提告，警方依法偵辦中。
中壢警方表示，中壢工業區在東園路的一家工廠正在施工，高男與陳男同為該工廠工地工人，兩人之前工作中，就疑似多次發生口角不和，兩人昨天再度在工地碰上，爆發火氣口角、接著動手，高男出手打傷陳男、毀損陳男機車，警方趕到制止，但是高、陳兩人都未提告，警方留下資料，後續依法處理。
中壢工業區東園路該工廠工地糾紛，警方據報，警車、救護車相繼趕到，被打傷陳男未送醫，路過騎士目睹PO文指出，民眾通報東園路工廠疑似工地發生爭執，警方快打到了不少人！網友表示，「拍電影!打完警察才到，電影都是演到這裡」，也有網友說，他都車停路邊，等到消防、警車過去，不知是不是在救命！
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