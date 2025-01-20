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機車改裝排氣管新制上路 新北聯合稽查噪音車取締294件

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北即時報導

機車改裝排氣管認證制度今年元旦上路，新北市透過基北北桃跨縣市「麥噪」專案執法，及警察局靖音專案夜間定點聯合稽查，統計去年度共執行219場次，較前年增加9%；今年至本月18日止，排氣管變更不依規定申報登記者共取締83件，透過環警聯合稽查及警察取締通報噪音車案，共裁處294件。

新北市環保局呼籲，排氣管認證合格不代表拿到「免死金牌」，即使是經認證，若因不當使用或破損造成噪音，亦可依法裁罰。

今年1月1日起，使用未經認證排氣管遭警方攔檢，可依道路交通管理處罰條例處新台幣900至1800元罰鍰。認證排氣管若不當使用或破損造成噪音遭環保局科技執法取締，可依噪音管制法處罰新台幣1800至3600元。

環保局指出，為有效遏止改裝排氣管及噪音，基北北桃以「麥噪」專案跨縣市執法，新北環保局與警察局透過靖音專案增加編排夜間定點聯合稽查，去年度共計219場次，較前一年增加9%，共同強化取締改裝噪音車，統計去年裁處4059件。今年起至1月18日止，查獲變更排氣管未依道路交通管理處罰條例規定申報登記共計取締83件，透過環警合作聯合稽查噪音車案件，共計裁處294件，其中違反噪音管制法規定噪音檢驗不合格取締共計262件，另違反空氣汙染管制法規定排氣檢驗不合格取締共計32件。

環保局說明，為取締噪音車，環保局自2021年起陸續於新北市主要路段完成200處固定式科技執法設備設置，亦透過大數據分析噪音車熱區，以移動式科技執法加強取締，統計去年共執行340處，透過科技執法共計裁處4700件，設置數量及裁處件數為全國第一。另針對噪音車出沒路段熱區，協調交通局完成調整39處紅綠燈秒數促使車輛降速減噪，以行政手段打擊噪音車。

為方便民眾排氣管認證及登記，新北市配合中央政策協助民眾排氣管認證作業，至去年底截止前案件數為1萬6935件達全國最高，吸引許多車主跨縣市檢測，今年起不再受理民眾申請，預計在今年3月前全數完成去年底前登錄的檢測及認證作業。

新北市環保局呼籲，排氣管認證合格不代表拿到「免死金牌」，即使是經認證，若因不當使用或破損造成噪音，亦可依法裁罰，圖為車輛排氣檢驗情形。圖／新北市環保局提供
新北市環保局呼籲，排氣管認證合格不代表拿到「免死金牌」，即使是經認證，若因不當使用或破損造成噪音，亦可依法裁罰，圖為車輛排氣檢驗情形。圖／新北市環保局提供
認證排氣管若不當使用或破損造成噪音遭環保局科技執法取締，可依噪音管制法處新台幣1800至3600元。圖／新北市環保局提供
認證排氣管若不當使用或破損造成噪音遭環保局科技執法取締，可依噪音管制法處新台幣1800至3600元。圖／新北市環保局提供
自今年1月1日起，使用未經認證排氣管遭警方攔檢，可依道路交通管理處罰條例處新台幣900至1800元罰鍰。圖／新北市環保局提供
自今年1月1日起，使用未經認證排氣管遭警方攔檢，可依道路交通管理處罰條例處新台幣900至1800元罰鍰。圖／新北市環保局提供

噪音 環保局

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