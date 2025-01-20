宜蘭冬山鄉小貨車與電動機車相撞 印尼移工1死1傷
宜蘭縣冬山鄉三香路與三中路口，今天上午7時許發生小貨車與微型電動2輪車相撞事故，造成電動車駕駛印尼籍男子受傷送醫不治、印尼籍乘客左肩鎖骨韌帶斷裂，肇事原因待釐清。
警方上午7時53分接獲通報後，立即派員前往處理，初步了解，47歲張姓男子駕駛小貨車沿三中路西往東直行，與33歲印尼移工駕駛微型電動2輪車沿三香路南往北直行，雙方在路口發生碰撞。
33歲印尼移工經送至羅東博愛醫院急救後宣告不治，微型電動2輪車乘客31歲印尼移工受傷送至羅東聖母醫院，經醫師診斷左肩鎖骨韌帶斷裂，將手術治療。
警方表示，經檢測雙方駕駛都無酒精反應，將報請檢察官相驗，確切肇事原因尚待釐清。羅東警分局呼籲，駕駛人行經路口應減速慢行，並注意前方狀況，警方會持續加強執法，以確保行車安全。
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