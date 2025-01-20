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男騎電動車行經太魯閣大橋突然起火 燒成焦黑骨架欲哭無淚
今天花蓮太魯閣大橋上有一輛微型電動二輪車突然起火，才一下子整輛車幾乎被火焰包圍，並產生黑色濃煙，好在劉姓騎士早已下車，還有人拿水桶試圖撲滅，但火勢還是很大，眼看自行滅火不成，緊急請消防隊協助，撲滅後機車變成燒黑的廢鐵骨架，目前起火原因還需待相關單位調查。
今天上午9時40分左右，劉姓男子騎乘微型電動二輪車，要前往崇德地區買便當，在太魯閣大橋北上路段時，劉男聽到機車發出怪聲音，立即下車查看，不久後車輛突然起火燃燒，冒出的濃煙引起過往車輛關注，所幸劉男沒有受傷。
新城消防隊接獲通報後派員趕赴現場，讓火勢在短時間內被撲滅，初步推測可能與車輛電池過熱或電路異常有關。新城警分局也提醒民眾，使用電動車時，務必定期檢查車況，特別是電池與電路系統，降低起火風險。
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