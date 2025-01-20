男騎電動車行經太魯閣大橋突然起火 燒成焦黑骨架欲哭無淚

今天花蓮太魯閣大橋上有一輛微型電動二輪車突然起火，才一下子整輛車幾乎被火焰包圍，並產生黑色濃煙，好在劉姓騎士早已下車，還有人拿水桶試圖撲滅，但火勢還是很大，眼看自行滅火不成，緊急請消防隊協助，撲滅後機車變成燒黑的廢鐵骨架，目前起火原因還需待相關單位調查。

今天上午9時40分左右，劉姓男子騎乘微型電動二輪車，要前往崇德地區買便當，在太魯閣大橋北上路段時，劉男聽到機車發出怪聲音，立即下車查看，不久後車輛突然起火燃燒，冒出的濃煙引起過往車輛關注，所幸劉男沒有受傷。