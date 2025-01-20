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年輕女子躺快車嚇壞人車紛閃避 警耐心聽悲傷故事救人

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

一名年輕女子昨晚平躺在車水馬龍的台南永康小東路快車道上、路過車輛紛紛閃避，有差點撞到的人不滿大罵她也不為所動，3名員警獲報「有人躺在路中間不想活了」、到場見她「只想被車撞」，只好架起到路邊、耐心等他發洩完悲傷情緒，載回派出所聯絡家人協助送醫。

警方表示，復興派出所警員郭俊得、蔡青諭及實習生吳冠旻到場時，因女子情緒激動不願與警方對話，也拒不表明自己身分、為什麼要躺在路中央，員警見狀為保護女子安全，先提醒路過車輛並設法將女子攙扶至路旁，避免遭車撞上，再以巡邏車載女子返所緩和情緒。

女子情緒慢慢穩定後透露因感情問題心情不佳，才會一時想不開情緒失控跑到快車道躺平，員警聯繫方女家屬及119救護人員到派出所，將方女送往醫院進一步觀察治療。

永康分局長顏勤峰說，民眾自己或親友情緒問題有需要幫助時，可和好友聊心事或打生命線專線1995、安心服務專線0800788995紓解負面情緒，千萬不可因一時的情緒變化，而做出讓人扼腕的事，不僅害了自己，也會傷了親友的心。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

年輕女子躺快車嚇壞人車，員警到場勸她都不聽。圖／讀者提供
年輕女子躺快車嚇壞人車，員警到場勸她都不聽。圖／讀者提供
年輕女子躺快車嚇壞人車紛閃避，警架到路邊耐心聽悲傷故事。圖／讀者提供
年輕女子躺快車嚇壞人車紛閃避，警架到路邊耐心聽悲傷故事。圖／讀者提供

情緒 生命線 車道

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