投奔自由還是刺探國安？陸男自購橡皮艇直闖林口外海 新北檢起訴

中國大陸籍王姓男子去年9月9日駕駛橡皮小艇，一路自浙江省台州市航行5天直闖台灣，於同月14日擱淺新北市林口外海，向警消求救並自稱欲投奔自由。新北地檢署查出，王男偷渡來台所用的小艇、器材全為網購得來，加上手機輔以星象導航，並無外力介入，將他依違反出入國移民法大陸地區人民未經許可進入台灣地區罪起訴。

去年6月8日，新北市淡水才發生一名曾任解放軍海軍少校的中國大陸籍阮姓男子，駕駛快艇長驅直入渡船碼頭，使海防破功。相隔3個月，再度發生王男直闖林口海岸一事，背後是否有刺探海防的國安疑慮，讓警消及海巡不敢大意。

檢方查出，現年32歲的王男，自去年9月初起，陸續透過淘寶網站，以信用卡購買橡皮艇、舷外機、太陽能充電板、太陽能隨身充、油桶、乾糧等物，並搜尋台灣附近海域風向圖、各縣市天氣特報，以手機軟體WINDY軟體錄下台灣風向影片存入手機後，於9月9日上午9時許，自台州牛尾塘出海。

航行期間，王男利用太陽能板替手機充電，並使用手機離線導航系統輔以太陽起落及星辰方向辨別方位作為航行導航，於14日上午6時許進入林口汕頭外海，最後在外海約100公尺處擱淺難以上岸，於是撥打手男機緊急電話向警消求救，並主動向119接線人員告知「我是從中國那邊偷渡過來的」、「我不是游泳、是皮伐艇」。

當時獲報到場將王男拉上岸的警消人員證稱，當時王男神智清楚可自由應答，看不出脫水但身上有曬傷。第一時間消防員曾詢問物王男為何要來台灣？對方則表示因嚮往台灣自由世界，打算投奔自由，未曾表示要去其他國家或意外漂流來台。