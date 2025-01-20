深夜開車載友吃消夜自撞土堆翻車 駕駛棄車落跑畫面曝
新北市新店區昨天深夜發生離奇車禍。1輛租賃車行經寶高路時不明原因自撞路邊土堆，車輛當場失控側翻，駕駛及60歲楊姓乘客自行爬出車外，但駕駛竟轉身離開現場。楊男向警方供稱與駕駛不熟也不知聯絡方式，警方將調查駕駛身分並通知到案。
從監視器畫面發現，這輛白色租賃轎車昨天深夜11時許行經新店區寶高路時，疑因車速過快車輛失控，撞擊路邊土堆後當場側翻，整輛車滑行至一旁住家門口後才停下，巨大的碰撞聲引起附近民眾注意紛紛出來查看。車內駕駛與乘客自行推開車門爬出車外。
駕駛與楊男試圖將車輛推正未果，疑似見聚集的民眾越來越多，駕駛竟轉身直接離開現場，僅留下乘客楊男在場。警方到場後楊男向警方供稱，駕駛是1名保全，雙方認識不久因此不知道駕駛全名，當時駕駛是要載他去台北市木柵吃宵夜。警方將持續調查駕駛身分並通知到案以釐清案情。
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