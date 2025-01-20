深夜開車載友吃消夜自撞土堆翻車 駕駛棄車落跑畫面曝

新北市新店區昨天深夜發生離奇車禍。1輛租賃車行經寶高路時不明原因自撞路邊土堆，車輛當場失控側翻，駕駛及60歲楊姓乘客自行爬出車外，但駕駛竟轉身離開現場。楊男向警方供稱與駕駛不熟也不知聯絡方式，警方將調查駕駛身分並通知到案。

從監視器畫面發現，這輛白色租賃轎車昨天深夜11時許行經新店區寶高路時，疑因車速過快車輛失控，撞擊路邊土堆後當場側翻，整輛車滑行至一旁住家門口後才停下，巨大的碰撞聲引起附近民眾注意紛紛出來查看。車內駕駛與乘客自行推開車門爬出車外。