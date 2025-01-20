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新店2騎士路口對撞雙雙掛彩 1男左手中指斷指急送醫
新北市新店區昨晚發生機車對撞車禍。67歲沈男騎機車行經五峰路與中興路一段口時，與對向39歲張姓騎士發生碰撞。救護人員到場發現沈男左耳出血、左腳擦傷。張男左手中指斷指、身體多處擦挫傷，所幸送醫後均無生命危險，確切肇因仍待調查。
據了解，新店警方昨天晚間9時許接獲報案，中興路一段與五峰路口發生車禍事故。警方趕抵現場後經查67歲沈男騎機車沿五峰路往大新街方向行駛欲返家，行經中興路一段路口時，對向39歲張男騎機車欲穿越路口，雙方就在路中央發生碰撞。
救護人員發現沈男左耳出血、左腳擦傷，張男左手中指斷指，身體多處擦挫傷，所幸均意識清醒，經酒測後皆未飲酒，由救護車送往新店慈濟醫院急救後已無大礙。警方初判雙方疑因未注意車前狀況釀禍，確切肇責歸屬仍待調查。
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