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沙鹿大火祖孫死 學校啟動關懷並送國中哥新制服與背包
台中市沙鹿區一處民宅昨天凌晨大火祖孫被燒死，讀國中的兄弟一死一傷， 出院的哥哥今天短暫返校，學校送他新制服和背包，學校啟動輔導關懷機制，也對兄弟的班級學生個別輔導，希望陪他們早點走出悲傷，慈善團體也關懷這家人。
吳姓屋主和14歲孫子昨天在大火中喪生，他妻、兒與長孫受傷送醫，台中市民政局長吳世瑋等人昨天到醫院關心時，據了解，吳家人婉拒外界捐款，接受關懷，學校考量學生的家嚴重燒毀，先買新制服、運動服和背包送給哥哥。
15歲吳姓學生今天短暫返校後就回家協助清理，學校校長表示，學校已啟動關懷機制，協助學生早午餐，該校有二名家長委員是慈善團體成員，主動說明將協助申請急難救助金。
校長表示，學校輔導室將對吳姓兄弟班級輔導學生，如果有個別學生和身亡的弟弟更親近，感情好，學校也會請專業心理諮商輔導，吳姓學生告別式當天，校方研擬製作一張他在學證明，告別式當天火化給他，目前仍在考量證明書名稱，不會是「畢業證書」。
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