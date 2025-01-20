親人都騙！台中男騙表弟當車手 躲國外遙控警抓人送辦

台中市刑大在去年間透過大數據分析發現，多名詐欺案件被害人，都是由一名陳姓車手在前年底時，分從5間不同銀行ATM領走近10萬元，警方循線在逢甲商圈套房內抓到人，陳直說「自己被表哥騙了」，解釋自己無業缺錢，向表哥借錢時，卻被表哥要求拿提款卡領錢，事後感覺不對即未再提領，陳被依詐欺送辦，檢方命以3萬元交保。

台中市刑大三隊在去年6、7月間陸續透過大數據分析，發現全台有多起詐欺案件被害人，被詐騙集團以不同理由，騙走1.9萬元至2萬元不等金額，5個被害人損失近10萬元，警方透過相關監視器證據，鎖定提領的車手是陳姓男子（27歲）。

警方查出陳男身分後，發現陳平時無業，住在逢甲商圈的小套房內，確定陳男行蹤後，收網抓人。

陳男見警方上門，自知法網難逃，坦認因自己經濟狀況不佳，前年底時向表哥借款，不過表哥卻以自己帳戶遭凍結，希望他提供自己的帳戶給表哥使用，另外表哥也將提款卡提供給他，要他幫忙提款，他提領5次約10萬元後感覺不對，未再幫表哥提領，其中有1萬元是他向表哥的借款。

全案警詢後依詐欺罪移送台中地檢署偵辦，檢方訊後命以3萬元交保，近日偵結起訴，台中市刑大另追陳男表哥，發現陳男表哥疑已知道犯行露餡，早以搭機出境，迄今尚未返台，將擴大持續查緝陳男表哥到案，釐清案情。