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春節將到 台中清水警分局今起45金融機構全面巡守

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

農曆春節將到，台中市清水警分局今天起金融機構45家全面巡守，讓民眾安心提存款過好年，警方提醒民眾春節若舉家外出時，注意住居安全。

中市清水警分局轄區涵蓋沙鹿、清水、梧棲等區，金融機構就高達45家，農曆春節將近，為加強114年加強重要節日安全維護工作，為守護民提領、存款安全，清水警分局今天開始，規劃警力於各金融機構計45處以密集式交叉巡守方式執行安全維護，讓民眾安心過好年。

清水警方表示，遇臨櫃匯款轉帳、大筆金額匯款、不正常海外匯款、神色緊張民眾，請通報轄區派出所，警方將到場了解原因，告知民眾詐騙集團手法，攔阻詐騙案件，保住民眾荷包，若有可疑來電亦可撥打165反詐騙專線或110求證，杜絕詐騙。警方亦提醒民眾若有大量提(存)款亦可向鄰近派出所申請警方協助護送。

清水警分局長蔡慶星表示，每逢春節連續假日，舉家外出旅遊人數可能大幅提升，在遠遊期間，警方為維護民眾舉家外出住居安全，有需要的民眾，可撥打110電話或親自至轄區各分駐(派出)所請警方協助維護其家戶住居安全，警方受理後，會現地勘查申請人之住宅周邊，以設立巡邏箱或納入巡邏線等方式，加強巡邏及列為守望巡簽要點，並結合加強重要節日安全維護工作運用民防、義警等民力，發揮社區守望相助精神，確保民眾家戶財產安全。

台中市清水警分局今天起金融機構45家全面巡守，讓民眾安心提存款過好年。圖／警方提供
台中市清水警分局今天起金融機構45家全面巡守，讓民眾安心提存款過好年。圖／警方提供
台中市清水警分局今天起金融機構45家全面巡守，讓民眾安心提存款過好年。圖／警方提供
台中市清水警分局今天起金融機構45家全面巡守，讓民眾安心提存款過好年。圖／警方提供

工作運 春節 詐騙集團

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