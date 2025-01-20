剛說要回家！廂型車撞斷號誌桿 苗栗男傷重不治
過不去的年關！苗栗縣竹南鎮一名從事鐵工的陳姓男子，昨午開車行經頭份市中華路時，車子突不明原因往右偏離車道，直接撞上號誌燈桿，導致車子翻覆車道，陳男傷重送醫急救仍不治，檢警將在今天相驗釐清死因，肇事原因也待釐清。
警方初步調查，昨午3點左右，頭份市中華路430巷口發生一起自撞交通事故，陳男（54歲）駕駛廂型車沿中華路由南往北外側車道，行車軌跡不明原因往右側偏移，自撞道路右側路肩的行車管制號誌桿導致車輛翻覆，整座號誌桿也被連根拔起倒塌橫跨路面。
陳男經救護人員緊急從車內搶救送醫死亡，詳細肇事原因警方調查中。家屬低調說，死者從事鐵工，昨午事發前他剛與家人通電話說要回家，沒多久就接獲車禍噩耗，但從行車路徑來看是要往頭份市，可能是臨時要去買東西。
警方表示，是否有酒駕還有待檢方相驗抽血釐清，呼籲汽車駕駛人需注意車前狀況，小心駕駛，請勿疲勞駕駛。
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