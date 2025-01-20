台中沙鹿民宅大火 一家三代2死3傷

台中市沙鹿區一戶民宅昨天凌晨大火，一家五口釀二死三傷悲劇。記者游振昇／翻攝 台中市沙鹿區一處民宅昨天凌晨失火，釀二死三傷悲劇，七十一歲屋主吳姓老翁行動不便命喪火場，十四歲外孫逃生時未拉緊哥哥的手，分開後躲進二樓廁所被燒死。起火原因仍待鑑定，現場堆滿雜物，是否影響救火和逃生一併調查。

警方調查，起火的三層樓透天厝位於星河路，屋主吳姓老翁、六十四歲王姓妻子和四十七歲兒子、二名分別十四、十五歲外孫共五人居住。

昨天凌晨三時四十七分，鄰居張姓男子報案，指在家聽到尖叫聲，外出看到吳家起火，王姓婦人跪在路口尖叫求救，立即呼叫大家逃生。

消防局出動五十三人，到場已一片火海，許多鄰居主動持水管接水協助滅火。王姓婦人說，她與中風行動不便的吳姓丈夫及二名孫子睡二樓，兒子睡在三樓，凌晨三時許家中電燈突然熄滅，她下樓檢查電箱，發現有火花，接著就失火，火煙很大，她趕緊逃出並大喊，沒多久十五歲孫子順利逃出。

十五歲少年說，當時是和十四歲弟弟一起逃，他往二樓陽台跑，弟弟卻往二樓廁所方向去，他拉弟弟的手沒拉緊，最後只能自己逃生。

警、消到場沒多久，吳家兒子從頂樓跨過小圍牆逃到隔壁頂樓，也順利下樓逃生，但吳姓老翁和十四歲外孫未逃出，最後清理火場時分別在二樓房間和二樓廁所找到，送醫均不治。

鄰居說，吳家做工地工程，常帶工地物品回家，屋內外都雜物，一樓神明廳還有金紙和鞭炮，大火時不斷傳出鞭炮聲，持續很久。警方表示，初步勘查未發現縱火跡證，起火原因待消防局火調釐清。

不幸罹難的少年和哥哥就讀同一所國中生，兄弟感情好，哥哥難過來不及拉住弟弟的手逃生，學校表示，將對二人班級進行心理輔導。台中市民政局長吳世瑋昨天到醫院慰問家屬。