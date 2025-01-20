翁被酒駕移工撞倒 再遭3車輾死

八十七歲洪姓老翁昨天凌晨在新北市中和區穿越員山路，被酒後騎乘微型電動二輪車的印尼籍諾姓移工撞上，諾男肇事後跑到派出所報案，獨留倒地洪翁又被三輛車輛輾過，救護人員到場洪已死亡，警詢後將四名駕駛全移送法辦，肇事責任待進一步釐清。

警方調查，洪姓老翁昨天凌晨向家人表示要外出，凌晨三時許步行至中和區員山路，未走行人穿越線直接穿越馬路，廿四歲印尼籍諾姓移工騎乘微型電動二輪車行經疑未注意，當場撞上洪姓老翁。

老翁被撞後躺在馬路上，諾男不太會說中文，未留在現場，直接騎電動二輪車至二○○公尺外的員山派出所，比手畫腳向警方報案。

諾男離開現場約一分半鐘後，廿四歲陳男駕駛小貨車準備到市場送貨，行經該處疑因天雨加上深夜視線不佳，不慎輾過洪翁；陳男肇事後將車停在路邊，接著六十二歲李姓及五十二歲張姓計程車司機行經，又相繼輾過洪姓老翁，洪翁最後卡在張男計程車底。

救護人員獲報趕抵，雖立即將洪姓老翁從車底救出，但洪翁因頭顱破裂且全身多處骨折，已明顯死亡；警方封鎖現場調查，發現諾男酒駕，酒測值零點二二毫克，另三名駕駛未飲酒，警詢後將四人依公共危險、過失致死等罪移送法辦。